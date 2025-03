Space Marine 2: Immer noch nicht schwer genug? Saber kündigt weitere Optionen an und warnt

Auch der mit dem Februar-Update eingeführte Schwierigkeitsgrad von "Warhammer 40.000: Space Marine 2" stellte Vielspieler und Hardcoregamer nicht ganz zufrieden. In einem Community-Update griff Saber Interactive das Feedback der Spieler auf und sprach über die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad weiter zu erhöhen.

Anfang Februar veröffentlichten die Entwickler von Saber Interactive das nächste große Update zum Shooter „Warhammer 40.000: Space Marine 2“. Zu den gebotenen Neuerungen gehörte unter anderem ein neuer Schwierigkeitsgrad für den PvE-Modus, der auch erfahrene Spieler vor eine knackige Herausforderung stellen soll.

Ein Unterfangen, das offenbar nur bedingt von Erfolg gekrönt war. Auf Reddit und weiteren Plattformen meldeten sich in den letzten Wochen immer wieder Spieler zu Wort, die den neuen Schwierigkeitsgrad als noch nicht schwer genug bezeichneten. Ein Thema, auf das Saber Interactive in einer Mitteilung an die Community einging.

Laut dem verantwortlichen Game Director nahm Saber Interactive das Feedback zum neuen Schwierigkeitsgrad zwar zur Kenntnis, ist jedoch der Meinung, dass es nur wenig Sinn ergebe, einen weiteren Schwierigkeitsgrad zu entwerfen. Zumal die letzten Wochen zeigten, dass sich gerade einmal etwas mehr als zehn Prozent der Nutzer an die neue Stufe wagten.

Bei den Schwierigkeitsgraden wurde eine Grenze erreicht

„Das bedeutet, dass nur ein kleiner Teil sehr hartgesottener und gut vorbereiteter Spieler den absoluten Schwierigkeitsgrad spielt. Wir müssen ein passendes Gleichgewicht zwischen den Wünschen der Hardcorespieler und denen der Gelegenheitsspielern finden, die einfach nur Spaß haben wollen“, so der Game Director.

„Ich will ganz ehrlich sein. Ich denke, wir sind fast an unserer Grenze, wenn es darum geht, das Spiel schwieriger zu machen, ohne dass es unfair wird und keinen Spaß macht“, heißt es weiter.

Neben dem Balancing spielt hier die Performance von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ eine wichtige Rolle. So könnte eine zu hohe Anzahl an Gegnern negativen Einfluss auf die Performance nehmen und damit die Erfahrung der Nutzer stören.

Der Game Director ergänzte: „Wir können die Anzahl der Feinde aus Performance- und Speichergründen nicht wesentlich erhöhen. Eine starke Erhöhung des Schadens und der Lebenspunkte der Feinde würde dazu führen, dass Spieler zufällig sterben und die Feinde zu Kugelschwämmen werden, was keinen Spaß machen würde.“

Zusätzliche Modifikatoren die Lösung?

Sabers Absage an einen weiteren Schwierigkeitsgrad bedeutet allerdings nicht, dass das Feedback von Vielspielern, die sich eine noch herausfordernde Erfahrung wünschen, ignoriert wird. Stattdessen arbeitet das Studio an einem System, das es den Spielern ermöglichen wird, ihre Spielerfahrung mit unterschiedlichen Gameplay-Modifikatoren anzupassen.

„Wir möchten keine neue Schwierigkeitsstufe einführen, da dies den Matchmaking-Pool weiter aufsplitten würde. Wir müssen also bei den bestehenden sechs Schwierigkeitsstufen bleiben“, betont Saber Interactive.

„Der richtige Ansatz wäre die Implementierung einer Reihe von Gameplay-Modifikatoren (z. B. die Tight Formation-Modifikatoren, die wir bereits früher veröffentlichen wollten), deren Kombination jede Herausforderung einzigartig macht. Und ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir bereits an diesem System arbeiten“, führte das Team abschließend aus.

Da die Arbeiten an dem besagten System noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sei allerdings noch unklar, wann das Feature im Endeffekt den Weg ins Spiel finden.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Warhammer 40.000: Space Marine II.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren