Suikoden: Remaster als Grundstein für die Wiederbelebung der Reihe? Das Team über seine Ziele

Mit "Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" kehren die ersten beiden Ableger der Kultreihe in dieser Woche zurück. Doch welche Pläne verfolgt Konami mit der Serie auf lange Sicht? Der Produzent Rui Naito klärt uns auf.

Nach mehreren Verschiebungen kehren die ersten beiden „Suikoden“-Abenteuer in dieser Woche in Form von überarbeiteten Remastern auf den PC und die Konsolen zurück.

Im Interview mit der japanischen Dengeki sprach das Entwicklerteam hinter „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ ausführlich über die Arbeiten an dem Projekt und seine Ziele für die Zukunft. Laut den Entwicklern begannen die Planungen für das Remaster bereits im Jahr 2020.

Seinerzeit formulierten die Verantwortlichen das Ziel, „Suikoden“ mit qualitativ hochwertigen Remastern zu einem Comeback zu verhelfen beziehungsweise die Serie wiederzubeleben. Um den angestrebten Qualitätsstandard zu erreichen, nahmen Konami und das Entwicklerteam auch Verschiebungen in Kauf.

Entwickler möchten Grundstein für die Zukunft der Reihe legen

Laut Rui Naito, dem Produzenten der „Suikoden“-Reihe, gab es im Prinzip keinen Raum für Fehler. Sollten die Remaster nämlich nicht überzeugen, könnte dies die Zukunftspläne mit der Serie schnell negativ beeinflussen. „Das Wichtigste war, dass dies der erste Schritt zur Wiederbelebung des Suikoden-Marke war“, so Naito.

„Daher mussten wir sicherstellen, dass wir hier nicht ins Stolpern gerieten. Der grundsätzliche Auftrag lautete daher: Bitte macht ein großartiges Produkt daraus. Suikoden 1 & 2 HD Remaster ist der Ausgangspunkt dieses Prozesses. Doch wenn wir ein unausgereiftes Spiel veröffentlichen, wird es hier enden“, ergänzte der Produzent zu den langfristigen Plänen mit „Suikoden“.

Im weiteren Verlauf des Interviews sprach Naito über die Entscheidung, von Remakes abzusehen und die ersten beiden „Suikoden“-Titel in Form von Remastern zurückzubringen. Eine Entscheidung, die der Serienproduzent mit dem Respekt vor dem Original begründet. So sollen die Remaster die damalige Spielerfahrung einfangen und dieser mit einer überarbeiteten Grafik und kleineren spielerischen Neuerungen den Weg in die Moderne ebnen.

Zu den Quality-of-Life-Optimierungen gehören eine automatische Speicherfunktion oder ein leichter Schwierigkeitsgrad für Neulinge.

Wie geht es mit Suikoden weiter?

Wie es langfristig mit der „Suikoden“-Reihe weitergehen wird, ließ Naito offen. Zwar sprach der Produzent im Interview mit der Dengeki mehrfach von einer geplanten Wiederbelebung der seinerzeit sehr beliebten Rollenspiel-Reihe.

Ob diese Aussagen auf ganz neues „Suikoden“-Abenteuer für den PC und die Konsolen hindeuten könnten, bleibt abzuwarten.

Sicherlich dürften auch die Verkaufszahlen der Remaster und die Reaktionen der Community auf das Comeback der Reihe Einfluss auf die langfristigen Pläne von Konami nehmen. Wie die beiden Neuauflagen bei den Spielern ankommen, erfahren wir in Kürze.

So erscheint „Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ am morgigen Donnerstag, den 6. März 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

