The Crew Motorfest: Season 6 startet mit Red-Bull-Kooperation und einzigartigen Inhalten

The Crew Motorfest:

Seit der Veröffentlichung von „The Crew: Motorfest“ im September 2023 hat Entwickler Ivory Tower das Rennspiel kontinuierlich mit neuen Inhalten erweitert. Nachdem im letzten Jahr mit Maui sogar eine komplett neue Insel ihren Weg ins Spiel gefunden hatte, startet nun die sechste Season, die ganze im Zeichen von Red Bull, die für ihr Engagement im Motorsport bekannt sind, steht.

So können sich die Spieler von „The Crew: Motorfest“ dank der Partnerschaft mit Red Bull ab sofort über jede Menge einzigartige Inhalte freuen. Dazu zählen neue Fahrzeuge, Playlists, Orte und Umgebungen sowie ein neuer Radiosender im Spiel, der auf den Namen „Motorfest: The Podcast“ hört.

Exklusive Fahrzeuge und der Red-Bull-Playground

Die zuletzt hinzugefügte Insel Maui erhielt anlässlich der neuen Season ein „transformatives Update“, sodass sich die Spieler unter anderem über überarbeitete Umgebungen und komplett neue Orte freuen können. Dazu zählt auch der sogenannte „Motorfest x Red Bull“-Playground – eine riesige Arena, die die energiegeladene Kultur von Red Bull bestens widerspiegelt. Hinter dem Steuer exklusiver Red-Bull-Boliden können so zwei brandneue Playlists entdeckt werden.

So treten im „Red Bull Speed Clash“ ein „Alpha Grand Prix“-Auto gegen ein Flugzeug und ein „Rally Raid“-Fahrzeug gegen ein Motorrad an. Für den erfolgreichen Abschluss winkt als Belohnung der Rennwagen Ferrari 488 GT3 AF Corse. Ab dem 7. Mai wartet mit dem „Red Bull Wild Ride“ dann die nächste Herausforderung, in der es mit dem Red Bull RB18 im neuen „Action List“-Modus ins Gelände geht.

In Season 6 von „The Crew: Motorfest“ können sich Spieler auf dem Red-Bull-Playground austoben.

Insgesamt wird Season 6 von „The Crew: Motorfest“ 17 brandneue Boliden bieten, während zum Start der Red Bull RB20 (2024) und der KTM X-Bow R Experience Red Bull Ring (2016) gefahren werden können. Besitzer des Year-2-Passes haben außerdem exklusiven Zugang zu folgenden Fahrzeugen:

Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) – Rallye am 5. März

BMW M4 Drift Brothers (2024) – Drift am 2. April

Audi RS Q E-tron (2024) – Rallye-Raid am 7. Mai

MINI John Cooper Works GP (2020) – Street Tier 1 am 4. Juni

Ein neuer Radiosender und weitere Verbesserungen

Darüber hinaus bringt Season 6 auch den neuen Radiosender „Motorfest: The Podcast“ ins Spiel, der in einer Zusammenarbeit zwischen Red Bull und Ubisoft entworfen wurde. Dadurch können Spieler von „The Crew: Motorfest“ nicht nur neuen Musikstücken lauschen, sondern auch Interviews mit bekannten Red-Bull-Fahrern. Moderiert wird der Sender von der britischen Lifestyle-Automobilproduzentin Becky Evans (alias Queen B).

Außerdem bringt die neue Saison nicht nur frische Inhalte, sondern nimmt auch umfangreiche Verbesserungen am Fahrverhalten von 65 Fahrzeugen vor. Eine genaue Übersicht über alle Änderungen lässt sich auf der Webseite zum Spiel finden. Zusätzlich erhalten die PvP-Rennen im Spiel wöchentliche Themen, XP- und Bucks-Boosts, neue Wetterbedingungen und einen dynamischen Nicht-Kollisionsmodus.

Weitere Meldungen zu The Crew Motorfest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren