The Last of Us Part 3: „Das könnte es gewesen sein“ – Neil Druckmann über die Zukunft der Spiele

The Last of Us Part 3:

Stellt „The Last of Us Part 2“ das Ende von Naughty Dogs erfolgreicher Reihe dar? In einem Interview sprach Schöpfer Neil Druckmann über ein mögliches „The Last of Us Part 3“ und verpasste den Hoffnungen der Fans einen Dämpfer: „Das könnte es gewesen sein.“

„The Last of Us“ und auch „The Last of Us Part 2“ von Entwickler Naughty Dog gehörten im letzten Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Videospielen und wurden von Spielern und Kritikern über alle Maßen gelobt. Das lag vor allem an der tiefgründigen und emotionalen Geschichte rund um Joel und Ellie, die auf eine intensive Art und Weise erzählt wurde.

Kein Wunder also, dass sich die Fans der Spiele bereits nach einem möglichen „The Last of Us Part 3“ sehnen. Doch wie ist es um die Zukunft von Naughty Dogs beliebter Spielereihe bestellt? Dazu äußerte sich ihr Schöpfer, Neil Druckmann, jetzt in einem Interview. Doch die Spieler sollten sich seiner Aussage zufolge keine allzu großen Hoffnungen machen.

Das Ende von The Last of Us?

Gefragt nach „The Last of Us Part 3“ wurde Druckmann jetzt in einem Gespräch mit dem Magazin Variety, das anlässlich der bevorstehenden dritten Staffel der „The Last of Us“-Serie stattfand. Darauf antwortete der kreative Kopf zunächst seufzend: „Auf diese Frage habe ich gewartet“. Im Anschluss dämpfte er die Erwartungen der Fans: „Ich würde nur sagen: Wettet nicht darauf, dass es noch mehr von Last of Us gibt. Das könnte es gewesen sein.“

Somit bleibt die Zukunft der Reihe trotz des offenen Endes von „The Last of Us Part 2“ ungewiss. Bereits zuvor äußerte sich Druckmann zu einem Sequel und stellte lediglich klar, dass er an einem Konzept arbeite, dass zu einem möglichen „The Last of Us: Part 3“ führen könnte. Dabei könnte es sich um kleinere Geschichten handeln, die sich etwa um das Schicksal von Joels Bruder Tommy drehen. Doch der interne Fokus liegt zunächst auf anderen Projekten.

Naughty Dog mit Intergalactic: The Heretic Prophet beschäftigt

So werkelt Naughty Dog mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ aktuell an einem brandneuen Spiel, das auf den Game Awards 2024 im vergangenen Dezember seine Premiere feierte. In dem kommenden Sci-Fi-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, die während ihrer Suche nach einem Verbrechersyndikat auf dem Planeten Sempiria strandet, von dem seit mehr als 600 Jahren kein Mensch mehr entkommen ist.

Alle wichtigen Informationen zum nächsten PS5-Spiel von Naughty Dog haben wir für euch in einem separaten Artikel zusammengefasst:

Während Fans von „The Last of Us“ – womöglich vergeblich – auf einen dritten Teil warten, können sie sich immerhin auf die Fortsetzung der Serienadaption freuen. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel startet im April die zweite Season. Diese wird sich der Handlung von „The Last of Us Part 2“ widmen, wobei die Macher bereits angekündigt haben, dass noch mehrere Staffeln geplant sind, um die Geschichte vollständig erzählen zu können.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren