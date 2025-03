Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Liste der Skater enthüllt – Doch ein bekannter Name fehlt

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von "Tony Hawk’s Pro Skater 3+4" in dieser Woche veröffentlichte Activision eine vorläufige Liste mit den enthaltenen Skatern. Fans der Originale wird auffallen, dass ein bekannter Name auf dieser nicht vertreten ist.

Am gestrigen Dienstag machte Activision den Gerüchten der letzten Wochen ein Ende und kündigte „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ offiziell für den PC und die Konsolen an.

Mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ kehren die beiden beliebten Klassiker in Form von technisch aufpolierten Neuauflagen zurück. Neben dem Content aus den Originalen sind wie kürzlich bereits angedeutet neue Inhalte an Bord. Darunter zusätzliche Parks, Tricks und Skater. Womit wir beim aktuellen Thema wären.

Passend zur offiziellen Ankündigung in dieser Woche veröffentlichte Activision eine vorläufige Liste der Skater, die in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ mit von der Partie sind. Die Liste setzt sich aus klassischen und modernen Skatern zusammen.

Die klassischen Skater:

Tony Hawk

Bucky Lasek

Steve Caballero

Kareem Campbell

Geoff Rowley

Andrew Reynolds

Elissa Steamer

Chad Muska

Eric Koston

Rodney Mullen

Jamie Thomas

Rune Glifberg

Bob Burnquist

Die modernen Skater:

Rayssa Leal

Chloe Covell

Jamie Foy

Zion Wright

Yuto Horigome

Fans der Originale wird natürlich schnell auffallen, dass ein bekannter Name fehlt. Die Rede ist von Bam Margera, der sich in seiner Karriere sowohl als Skater als auch als Mitglied der „Jackass“-Crew einen Namen machte. In der Vergangenheit kämpfte Margera nicht nur über Jahre mit seiner Drogen- und Alkoholsucht.

Darüber hinaus kam er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und verbüßte zwischenzeitlich sogar eine kurze Haftstrafe, nachdem er sich des Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig machte und damit gegen seine Bewährungsauflagen verstieß.

Trotz allem entschied sich der „Jackass“-Regisseur Jeff Tremaine dazu, sich für Margera einzusetzen und es ihm zu ermöglichen, in „Jackass Forever“ mitzuwirken.

Da Margera seine Suchtprobleme nicht in den Griff bekam, wurde er von den Verantwortlichen aus dem Cast von „Jackass Forever“ gestrichen und vom Set verbannt. Eine einstweilige Verfügung durch die Anwälte Tremaines inklusive. Die Skandale der letzten Jahre dürften zur Entscheidung Activisions, in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4″“ auf Bam Margera als spielbaren Skater zu verzichten, geführt haben.

Zwar wies der Publisher darauf hin, noch geheime Skater in der Hinterhand zu haben, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass sich Bam Margera nicht unter diesen befindet.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Mit von der Partie ist ein plattformübergreifender Multiplayer für bis zu acht Spieler gleichzeitig.

