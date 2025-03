Assassin’s Creed Shadows: Grafikmodi für PS5 und PS5 Pro enthüllt

In exakt zwei Wochen wird „Assassin’s Creed Shadows“ endlich erscheinen, nachdem Ubisoft das Action-Adventure in der Vergangenheit bereits mehrfach verschoben hatte. Doch die Wartezeit soll sich lohnen: Die Spieler bekommen nicht nur das lang ersehnte Japan-Setting, sondern auch das erste Spiel der Reihe, das ausschließlich für die aktuellen Konsolen entwickelt wurde.

Dementsprechend wird „Assassin’s Creed Shadows“ auf der PS5 und PS5 Pro jeweils drei Grafikmodi bieten, zwischen denen die Spieler nach Belieben wählen können. Besitzer von Sonys Mid-Gen-Konsole profitieren natürlich von der zusätzlichen Hardware-Power. Was genau die unterschiedlichen Modi zu bieten haben, wurde jetzt im Detail bekannt gegeben.

PS5 und PS5 Pro bieten je drei Grafikmodi

Wie sich einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog entnehmen lässt, kann „Assassin’s Creed Shadows“ sowohl auf der PS5 als auch auf der PS5 Pro mit einer Auflösung von bis zu 2160p und einer Bildrate von 60 FPS gespielt werden. Außerdem werden auch auf der Basis-PS5 bereits zwei Raytracing-Methoden geboten. Die PS5 Pro ist jedoch die einzige Konsole, die ein erweitertes Raytracing bieten wird.

Assassin’s Creed Shadows – Grafikmodi im Detail:

PS5

Performance-Modus: 2160p hochskaliert, 60 FPS, selektives Raytracing

2160p hochskaliert, 60 FPS, selektives Raytracing Fidelity-Modus: 2160p hochskaliert, 30 FPS, Standard-Raytracing

2160p hochskaliert, 30 FPS, Standard-Raytracing Balanced-Modus: 2160p hochskaliert, 40 FPS, Standard-Raytracing

PS5 Pro

Performance-Modus: 2160p hochskaliert, 60 FPS, Standard-Raytracing

2160p hochskaliert, 60 FPS, Standard-Raytracing Fidelity-Modus: 2160p hochskaliert, 30 FPS, erweitertes Raytracing

2160p hochskaliert, 30 FPS, erweitertes Raytracing Balanced-Modus: 2160p hochskaliert, 40 FPS, erweitertes Raytracing

Somit liegen die größten Unterschiede vor allem im Raytracing. Während die selektive Methode lediglich im Versteck des Spiels für eine verbesserte Beleuchtung sorgen wird, erweitertet das Standard-Raytracing die optimierte Beleuchtung auf die gesamte Spielwelt. Doch nur das erweiterte Raytracing auf der PS5 Pro bietet eine verbesserte Beleuchtung und reflektierende Oberflächen in der gesamten Spielwelt.

Um den Balanced-Modus von „Assassin’s Creed Shadows“ nutzen zu können, wird ein 120/240-Hz-Bildschirm mit HDMI-2.1-Anschluss benötigt. Die exakten Unterschiede zwischen den Modi hinsichtlich der Auflösung und Framerate werden wohl spätestens die Technikanalysen nach dem Release offenbaren.

Anvil-Engine wurde grundlegend verbessert

In „Assassin’s Creed Shadows“ kommt Ubisofts hauseigene Anvil-Engine zum Einsatz, die für den kommenden Ableger allerdings kräftig aufgebohrt wurde. In einem beeindruckenden Technik-Trailer wurden die einzelnen Grafik-Features bereits demonstriert. So können sich die Spieler unter anderem auf dynamische Jahreszeiten, zerstörbare Umgebungen und unterschiedliche Umgebungspartikel freuen.

Erscheinen wird „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Vorbesteller der digitalen Version können um Punkt Mitternacht ihr Abenteuer im feudalen Japan beginnen, während der Preload auf den Sony-Konsolen ab dem 18. März möglich sein wird. Aufgrund der Dateigröße ist es ratsam, bereits im Vorfeld für genügend freien Speicherplatz zu sorgen.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren