Cities Skylines 2: Wann erscheint es endlich für die PS5? Entwickler liefern Status-Update

Nach wie vor ist unklar, wann "Cities Skylines 2" den Weg auf die Konsolen finden wird. In einem aktuellen Status-Update meldeten sich die Entwickler von Colossal Order zu Wort und sprachen über den Release für die PS5 und die Xbox Series X/S.

Ursprünglich sollte die Städte-Aufbau-Simulation „Cities Skylines 2“ pünktlich zum PC-Release im Oktober 2023 auch für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Aus technischen Gründen sahen sich die Entwickler von Colossal Order allerdings dazu gezwungen, die Umsetzung für die Konsolen in quasi letzter Minute zu verschieben. Anschließend plante das Studio mit einem Konsolenrelease im Jahr 2024, aus dem ebenfalls nichts wurde. In einem aktuellen Status-Update sprachen die Entwickler in dieser Woche noch einmal über die Veröffentlichung für die Konsolen.

Wie Colossal Order einräumte, werden sich angehende Städtebauer auf der PS5 und der Xbox Series X/S weiterhin in Geduld üben müssen. Vor dem Sommer 2025 sei nämlich nicht mit einer Veröffentlichung für die Konsolen zu rechnen.

Die Konsolenversion macht stetig Fortschritte

Bezüglich der Portierung von „Cities Skylines 2“ auf die PS5 und die Xbox Series X/S ergänzten die Entwickler, dass die Konsolenversion stetig Fortschritte macht. Derzeit liegt der Fokus des Teams auf der Stabilität und der Performance. Allerdings merkte Colossal Order an, dass das Team noch vor weiteren Herausforderungen steht.

So gehe es den Entwicklern darum, die Konsolenversion auf einen Qualitätsstandard zu heben, der die Verantwortlichen wie die Spieler gleichermaßen zufriedenstellt.

„Wir wissen, dass viele von euch sehnsüchtig auf die Konsolenversion warten. Aber um die Erwartungen klarzustellen: Es wird vor dem Sommer keine Veröffentlichung geben“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Wir möchten voreilige Prognosen vermeiden und euch stattdessen verlässliche Informationen liefern, wenn wir uns dem marktreifen Zustand nähern sollten.“

Das Ziel der Entwickler bleibt das gleiche

Abschließend wies Colossal Order darauf hin, dass sich an dem ursprünglichen Ziel der Entwickler nichts geändert hat. Nach wie vor gehe es dem Team darum, die Konsolenversion von „Cities Skylines 2“ im bestmöglichen Zustand zu veröffentlichen. Dafür nahm Colossal Order auch die diversen Verschiebungen in Kauf.

Im Vergleich mit dem ersten Teil bietet „Cities Skylines 2“ diverse spielerische Verbesserungen. Darunter vergrößerte Maps oder zusätzliche Möglichkeiten, große Städte zu erschaffen und zu verwalten.

Des Weiteren kündigte Colossal Order vor einer Weile an, dass die Unterstützung der Mods im Nachfolger ausgebaut und auf die Konsolen ausgeweitet wird.

„Die Modding-Fähigkeiten werden auf Spieler auf verschiedenen Plattformen ausgedehnt. Sowohl auf dem PC als auch der Konsole. Sie entsprechen unserem Engagement, so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit zu bieten, das Spiel zu modifizieren und zu genießen“, hieß es zum geplanten Mod-Support auf den Konsolen.

