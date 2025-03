Civilization 7: Probleme mit PS5-Version – Spieler berichten von Rückerstattungen

„Civilization 7“ verweilt seit knapp einem Monat auf dem Markt. Während das Strategiespiel von Firaxis von Testern positiv aufgenommen wurde, melden Spieler Probleme mit der PS5-Version. Insbesondere im Mehrspielermodus berichten Nutzer von wiederholten Abstürzen und Desynchronisierungen.

Während nicht alle Spieler über derartige Schwierigkeiten klagen, könnte es sich für die Betroffenen lohnen, im PlayStation-Store eine Rückerstattung zu beantragen. Darauf verweist ein User des „Civilization“-Subreddits (via Push Square), der angibt, von Sony eine vollständige Rückerstattung für das Spiel erhalten zu haben.

Rückerstattungen trotz abgelaufener Frist?

Zur Untermauerung seiner Aussage postete der Reddit-Nutzer einen Screenshot des Chatverlaufs mit dem PlayStation-Support. Weitere Spieler bestätigten, ebenfalls eine Erstattung für „Civilization 7“ erhalten zu haben, obwohl die übliche Rückgabefrist von 14 Tagen überschritten war.

Andere hatten keinen Erfolg: „Die meisten von uns können leider keine Rückerstattung erhalten und tun das auch nicht, da die Rückerstattungsrichtlinien von Playstation gelten und große Probleme erst nach 6 oder 7 Stunden Spielzeit auftreten“, schrieb ein Spieler. „Ich habe mich seit The Day Before nicht mehr abgezockt gefühlt.“

Normalerweise gewährt Sony Rückerstattungen für digitale Käufe tatsächlich nur unter bestimmten Bedingungen, dazu gehören:

Inhalte wurden nicht heruntergeladen oder gestreamt.

Die Erstattung wurde innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf angefordert.

Dass nun offenbar Ausnahmen gemacht werden, könnte auf bekannte technische Probleme mit der PS5-Version von „Civilization 7“ hindeuten. Besonders der Multiplayer-Modus scheint betroffen zu sein, da Spieler von Abstürzen und Verbindungsproblemen berichten.

Einige Spieler von „Civilization 7“ scheinen eher pragmatisch an die Sache heranzugehen. So schrieb jemand: „Ich frage mich, was das Problem ist. Ich habe Abstürze, aber nur etwa alle 3 Stunden.“ Darauf entgegnete ein anderer: „Ein Absturz alle 3 Stunden ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel.“ Offizielle Stellungnahmen von Sony oder Entwickler Firaxis zu diesem Thema gibt es bislang nicht.

Wer mit „Civilization 7“ weitgehend zufrieden ist, kann statt einer Rückerstattung auch auf kommende Verbesserungen hoffen. Im März und April sollen mehrere Patches erscheinen, die sowohl neue Inhalte als auch technische Verbesserungen mit sich bringen.

Am 4. März wurde für „Civilization 7“ Update 1.1.0 veröffentlicht, das unter anderem das neue Naturwunder „Bermuda-Dreieck“ sowie UI-Optimierungen und Balance-Anpassungen einführte.

Am 25. März soll Update 1.1.1 folgen, das weitere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, Änderungen an der Kartengenerierung und das Naturwunder „Mount Everest“ enthält. Hinzu kommt eine Schnellsuche-Funktion.

Die Roadmap gewährt eine Übersicht übet die geplanten Updates.

Für April ist Update 1.2.0 geplant, das unter anderem die „Eine Runde mehr“-Option im modernen Zeitalter, eine Forschungs-Warteschlange sowie Multiplayer-Teams hinzufügen soll.

In zukünftigen Updates für „Civilization 7“ sind außerdem eine Auto-Erkundung, Modding-Tools und ein Hotseat-Multiplayer-Modus vorgesehen. Laut Firaxis handelt es sich dabei um eine Auswahl geplanter Features, die sich noch ändern können. Die vollständige Roadmap beschreibt der Entwickler in einem Blogeintrag.

„Civilization 7“ kam Mitte Februar auf den Markt. Während der Metascore mit einem Wert 80 (PC) bzw. 78 (PS5) durchaus solide ist, sind Spieler weniger angetan. Im PlayStation-Store vergaben Kunden im Schnitt nur 2,74 von fünf möglichen Sternen. 37 Prozent der Besitzer verpassten „Civilization 7“ den Minimalscore von einem Stern.

