Demon Slayer: Endlich! Das ist der deutsche Kinostart des ersten Infinity Castle-Anime-Kinofilms

Das brutale Fantasy-Abenteuer „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ zählt ohne Übertreibung zu den größten Anime-Hits der letzten Jahre und erfreut sich weltweit bei Millionen Fans enormer Beliebtheit. Mit dem Ende der 4. Staffel ist der Anime-Hit jedoch allmählich auf die Zielgeraden eingebogen und das große Finale der Geschichte rund um Tanjiro und seine Freunde erwartet uns schon bald in Form einer epischen „Infinity Castle“-Filmtrilogie.

Allzu lange müssen sich Fans der sympathischen Teufelsjäger nach dem Japanstart des ersten Anime-Kinofilms dieser Reihe glücklicherweise nicht in Geduld üben, ehe dieser in den deutschen Lichtspielhäusern starten wird. Crunchyroll hat offiziell bestätigt, dass der erste „Demon Slayer Infinity Castle“-Film am 25. September 2025 hierzulande erscheint. Damit liegen zwischen dem japanischen Kinostart und der deutschen Veröffentlichung nur rund zwei Monate.

Stell dich der finalen Schlacht gegen die Teufel

Die „Infinity Castle“-Filmtrilogie adaptiert den gleichnamigen Handlungsstrang der populären Manga-Vorlage. Genauer ist es die elfte Storyline des Ausgangsmaterials, die gleichzeitig die erste Hälfte des abschließenden „Final Battle“-Arcs bildet. Für Tanjiro und seine Freunde waren die Einsätze somit niemals höher und jetzt müssen sie beweisen, dass sie endlich dazu bereit sind, die Welt von Oberbösewicht Muzan und seinen Teufeln zu befreien.

Im Rahmen der „Demon Slayer Infinity Castle“-Filmtrilogie dürfen sich Fans natürlich auf allerlei krachende Action freuen. Hierzu zählen auch Kämpfe, auf die sicherlich einige Anhänger des Anime-Hits bereits seit geraumer Zeit warten. Tanjiro muss sich beispielsweise dem Teufel Akaza entgegenstellen. Mit diesem hat unser Protagonist bekanntlich seit den Ereignissen in „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train“ noch eine Rechnung offen.

Verantwortlich für die drei „Demon Slayer Infinity Castle“-Kinofilme ist einmal mehr das renommierte Anime-Studio ufotable („Fate/stay night: Unlimited Blade Works“). Das Unternehmen hat bereits die 4 Staffeln der Anime-Serie sowie den ersten Kinofilm des Franchise produziert. Haruo Sotozaki („Tales of Zestiria the X Prologue: The Age of Chaos“) führt Regie. Akira Matsushima („Tales of Zestiria: Dawn of the Shepherd“) verantwortet die Charakterdesigns.

Falls ihr euch als Einstimmung auf den kommenden Kinofilm noch einmal die Anime-Serie anschauen möchtet, könnt ihr das bei Crunchyroll und Netflix tun. Crunchyroll bietet alle bisher veröffentlichten Episoden mit deutscher und japanischer Synchro an. Netflix hat die ersten drei Staffeln in seinem Katalog. Darüber hinaus veröffentlicht peppermint anime die Serie auf Blu-ray und DVD. Die Manga-Reihe wurde indes vom Manga Cult-Verlag veröffentlicht.

Der erste Anime-Film der „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“-Trilogie startet am 25. September 2025 in der japanischen Originalversion mit deutschen Untertiteln sowie mit deutscher Synchronisation in den deutschen Kinos. Des Weiteren gilt dieser Veröffentlichungstermin ebenfalls für Österreich sowie den deutschsprachigen Teil der Schweiz.

