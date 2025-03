Discord: Börsengang könnte bevorstehen – Bericht und erste Reaktion

Die Social-Networking-Plattform Discord prüft offenbar den Gang an die Börse. Berichten zufolge befindet sich das Unternehmen in frühen Gesprächen mit Banken.

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich Discord von einer Kommunikationsplattform für Gamer zu einem zentralen Hub für zahlreiche Online-Communities entwickelt. Die Software ermöglicht Sprach-, Video- und Textkommunikation und ist sowohl auf PC, Mobile-Systemen als auch auf Konsolen wie PlayStation und Xbox verfügbar.

Durch die vielseitige Nutzung hat sich Discord als Kommunikationsplattform für unterschiedlichste Gruppen etabliert und steht damit auch in Konkurrenz zu traditionellen Webforen. Die Monetarisierung erfolgt unter anderem über den kostenpflichtigen Abonnementdienst Nitro, der zusätzliche Funktionen und eine bessere Audioqualität bietet.

Discord in Gesprächen mit Banken über Börsengang

Laut einem Bericht der Financial Times befindet sich Discord in einer frühen Phase der Planung für einen Börsengang. Das Unternehmen soll derzeit mit Banken über die Details eines möglichen IPOs (Initial Public Offering) sprechen. Discord hatte bereits 2021 eine Börsennotierung erwogen, diese Pläne jedoch aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten vorerst auf Eis gelegt.

Die veränderten Marktbedingungen, insbesondere sinkende Zinssätze und eine wirtschaftspolitische Agenda, die Technologieunternehmen gegenüber freundlicher eingestellt ist, haben diese Pläne nun offenbar wieder in Bewegung gesetzt.

Unternehmen äußert sich zurückhaltend

In einer Stellungnahme gegenüber der Financial Times erklärte Discord: „Wir verstehen, dass an den Zukunftsplänen von Discord großes Interesse besteht, aber wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen.“ Das Unternehmen betonte zudem, dass der Fokus weiterhin auf der Verbesserung des Nutzererlebnisses und dem Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells liege.

Laut Financial Times wurde Discord zuletzt mit rund 15 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Plattform konkurriert mit anderen Kommunikationsdiensten wie Teamspeak und Slack, hat sich jedoch insbesondere im Gaming-Bereich durch ihre einfache Handhabung und plattformübergreifende Integration etabliert.

Die mögliche Börsennotierung könnte Discords Position am Markt weiter stärken und dem Unternehmen neue Finanzierungs- und Expansionsmöglichkeiten eröffnen. Der Dienst wird schon jetzt von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Hobby-Communitys genutzt, musste Anfang des vergangenen Jahres allerdings auch Stellenstreichungen vornehmen:

Hinsichtlich des Börsengangs kam es auch zu Bedenken. Aktionäre und Investoren wollen Gewinne sehen, was eine zunehmende Monetisierung befürchten lässt.

Weitere Meldungen zu Discord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren