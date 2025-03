DualSense: PS5-Controller zu The Last of Us angekündigt – Termin, Trailer, Vorbestellung

Sony veröffentlicht einen speziell gestalteten DualSense-Controller, inspiriert von “The Last of Us". Das limitierte Modell kommt im April 2025 auf den Markt. Vorbestellungen starten in Kürze.

Sony hat eine limitierte Edition des PS5-Controllers angekündigt, die sich gestalterisch an der Spielreihe “The Last of Us” orientiert. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Naughty Dog und soll besondere Momente aus beiden Teilen der Serie widerspiegeln.

Die Veröffentlichung des DualSense-Controllers fällt mit zwei bedeutenden Ereignissen für die Marke zusammen: dem PC-Release von “The Last of Us Part 2 Remastered” sowie dem Start der zweiten Staffel der HBO-Serie “The Last of Us”.

Ein Design, das die Spielereihe würdigt

Neil Druckmann, Head of Studio und Head of Creative bei Naughty Dog, sowie Grafikdesignerin Megan Mehran äußerten sich auf dem PlayStation-Blog zum kreativen Prozess hinter dem angepassten Eingabegerät.

Der “DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition” wurde demnach speziell für Fans der Reihe entworfen und umfasst glänzende Trophäensymbole, die Schlüsselmomente aus “The Last of Us” und “The Last of Us Part 2” repräsentieren.

Besonders markante Symbole sind das Glühwürmchen-Logo, das aus dem ersten Teil der Spielereihe bekannt ist, sowie eine Motte und ein Wolf, die für die zentrale Thematik von “The Last of Us Part 2” stehen. Diese Gestaltungselemente sollen die Dualität der Charaktere Ellie und Abby visuell unterstreichen.

Der Trailer gewährt einen ersten Blick auf den PS5-Controller mit Designanleihen von „The Last of Us“.

Veröffentlichung und Vorbestellungen

Der limitierte PS5-Controller im Look von „The Last of Us“ wird weltweit für 84,99 € (bzw. 84,99 $ oder 74,99 £) veröffentlicht. Die Vorbestellungsphase beginnt am 14. März 2025 um 10 Uhr Ortszeit auf der offiziellen PlayStation Direct-Website sowie bei ausgewählten Einzelhändlern.

Auf die Lieferung müssen Kunden etwas länger warten: Die Veröffentlichung des besonderen PS5-Controllers erfolgt am 10. April 2025.

Parallel zur Controller-Veröffentlichung stehen für Fans der Reihe die zwei genannten Releases an: “The Last of Us Part 2 Remastered” erscheint am 3. April 2025 für PC auf Steam und im Epic Games Store. Zudem startet die zweite Staffel der erfolgreichen HBO-Serie am 13. April 2025 und wird über den Streaming-Dienst Max ausgestrahlt. Hierzulande werden Zuschauer bei WOW und Sky fündig.

Wie und ob es mit der Spielereihe weitergeht, ist offen. In dieser Woche räumte Naughty Dogs Neil Druckmann ein, dass eine Fortsetzung keinesfalls in trockenen Tüchern sei.

