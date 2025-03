Gears of War Collection: Wie steht es um PvP & Coop? Bekannter Insider liefert Infos

In dieser Woche kam das Gerücht auf, dass die Spieler bei der "Gears of War Collection" auf die kompetitiven Multiplayer-Modi der Originale verzichten müssen. In der Zwischenzeit meldete sich auch Windows Centrals Jez Corden mit Informationen zu diesem Thema zu Wort.

In dieser Woche erreichten uns neue Gerüchte zur weiterhin nicht offiziell angekündigten „Gears of War Collection“. Diese brachte der X-Nutzer „Detective Seeds“ in Umlauf, der bislang nicht als Insider oder Leaker in Erscheinung trat.

Wie „Detective Seeds“ unter Berufung auf Daten aus dem PlayStation Network beziehungsweise dem PlayStation Store berichtete, soll die „Gears of War Collection“ in Form eines Einzelspieler-Titels gelistet sein. Dies würde bedeuten, dass die kompetitive Mehrspieler-Komponente der Originale nicht enthalten ist.

Weiter gab „Detective Seeds“ an, dass auch hinter dem beliebten Coop der Reihe ein Fragzeichen stehe. Gerüchte, zu denen sich in der Zwischenzeit auch Windows Centrals Jez Corden äußerte, der die Aussagen von „Detective Seeds“ zumindest teilweise bestätigte.

Shooter-Sammlung mit Coop. Dafür ohne PvP?

Laut dem in Xbox-Fragen für gewöhnlich gut informierten Insider müssen wir in der „Gears of War Collection“ in der Tat auf den kompetitiven Multiplayer verzichten. Eine Entscheidung, die bei den Spielern erwartungsgemäß nicht gut ankommt. Auch Corden ist von dieser Information wenig begeistert und kann laut eigenen Angaben nicht nachvollziehen, warum die beliebten PvP-Modi gestrichen wurden.

Eine gute Nachricht gibt es aber offenbar. Wie Corden weiter angibt, sollen ihm mit der Sachlage vertraute Quellen bestätigt haben, dass der Kampagnen-Coop in der „Gears of War Collection“ enthalten ist.

Die Möglichkeit, die Kampagne zusammen mit Freunden zu bestreiten, gehört seit dem ersten „Gears of War“ aus dem Jahr 2006 zu den beliebtesten Features der Reihe. Zumindest dieses Feature scheint in der „Gears of War Collection“ also zurückzukehren. Unklar sei laut Corden noch, ob selbiges für den Horde-Modus gilt, der ebenfalls zu den Favoriten der Fans gehört.

Auf die Frage, ob der Horde-Modus in der kommenden Collection enthalten ist, antwortete Corden: „Ich hoffe es, bin mir aber nicht sicher. Ich bin gerade dabei, das alles noch einmal zu überprüfen.“

Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase 2025?

Microsoft äußerte sich zu den Gerüchten der letzten Monate nicht. Da sich in der Vergangenheit mehrere bekannte Insider zu der „Gears of War Collection“ äußerten und deren Existenz bestätigten, dürfte eine offizielle Ankündigung aber nur noch eine Frage der Zeit sein.

Laut dem als zuverlässige Quelle geltenden Insider „extas1s“ erfolgt die Enthüllung der Shooter-Sammlung in wenigen Monaten. Genauer gesagt auf dem Xbox Games Showcase 2025 im Juni, den Microsoft nutzen soll, um zahlreiche Titel zu präsentieren.

Des Weiteren brachte „extas1s“ laut eigenen Angaben in Erfahrung, dass die „Gears of War Collection“ im Laufe des Jahres erscheint. Ein konkreter Termin liege ihm allerdings nicht vor. Selbiges gilt für konkrete Details zu den Inhalten, die in der Shooter-Sammlung enthalten sind.

Daher ist weiterhin unklar, ob die Collection lediglich die ursprüngliche Trilogie oder auch „Gears of War Judgment“ enthält.

