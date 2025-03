God-of-War-Schöpfer David Jaffe: Überraschende Wahl – Dieses Spiel hat „eine der besten Einzelspieler-Geschichten“

Entwickler David Jaffe ist vor allem als Schöpfer von „God of War“ bekannt und sollte demnach wissen, was eine gute Einzelspieler-Geschichte ausmacht. Doch jetzt lobte er ein Spiel, das bei den Fans für Kontroversen sorgte. Jaffe ist aber überzeugt, dass dieser Titel „eine der besten“ Handlungen aller Zeiten bietet.

David Jaffe gilt in der Videospielbranche als einer der bekanntesten Entwickler. Der amerikanische Videospiel-Designer machte sich vor allem durch zwei Spielereihen einen Namen: „God of War“ und „Twisted Metal“. So gilt Jaffe auch als Schöpfer von Kratos und war als Game Director und Lead Designer hauptverantwortlich für das erste Abenteuer des grimmigen Spartaners.

2017 veröffentlichte er mit „Drawn to Death“ sein letztes Werk für die PS4 und hat sich seitdem aus der Spieleentwicklung zurückgezogen. Aufgrund seiner Expertise, sollte er aber wissen, was ein gutes Videospiel und die dazugehörige Geschichte ausmacht. Umso überraschender ist jetzt sein Lob für einen Titel, der nach seiner Veröffentlichung für zahlreiche Kontroversen sorgte.

Die „beste“ Einzelspieler-Geschichte aller Zeiten?

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) hob Jaffe „Starfield“ hervor und sagte: „Ich liebe dieses Spiel; eine der besten Einzelspieler-Geschichten im Gaming aller Zeiten. Vielleicht DIE beste, meiner Meinung nach.“ Eine Meinung, die ziemlich gewagt scheint. So musste Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel, das 2023 für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht wurde, nach seinem Release jede Menge Kritik einstecken.

Das Problem war, dass „Starfield“ eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres war und dem Hype letztendlich nicht in jeder Hinsicht gerecht werden konnte. Die Erkundung der Planeten war repetitiv und leblos, häufige Ladebildschirme störten den Spielfluss und auch das Gameplay wurde von vielen Spielern als nicht innovativ genug empfunden.

Auch die Geschichte kam nicht bei allen Spielern gut an und wurde als zu vorhersehbar und klischeehaft bezeichnet. Charakteren fehlte es an Tiefe und auch das Tempo der Erzählung wurde von einigen als inkonsistent empfunden. Letztlich sind solche Kritikpunkte aber subjektiv und so ist Jaffe trotzdem von der Qualität der „Starfield“-Story überzeugt und das Spiel fand seine Fans.

Erweiterung sorgte für noch mehr Kontroversen

Im September des letzten Jahres wurde für „Starfield“ die „Shattered Space“-Erweiterung veröffentlicht, die die Kontroversen um das Spiel noch verstärkt hat, anstatt sie zu lindern. So wurde die Handlung des DLCs von den Spielern als halbherzig wahrgenommen und das Horror-Potenzial nicht ausgeschöpft. Zudem wurden keine signifikanten Verbesserungen am Hauptspiel vorgenommen.

Dadurch hat die „Shattered Space“-Erweiterung überwiegend schlechte Wertungen bekommen: Der Metascore liegt bei lediglich 62 Punkten, und auf Steam überwiegen die negativen Nutzerrezensionen deutlich. Nur etwa 30 Prozent der Spieler bewerteten die Erweiterung positiv.

„Starfield“ wurde am 6. September 2023 für die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. PS5-Spieler müssen bislang noch auf das neueste Bethesda-Rollenspiel verzichten. Zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte zu einer möglichen Umsetzung für die Sony-Konsole und auch Phil Spencer schloss eine Portierung zuletzt nicht aus. Aufgrund von Microsofts neuer Multiplattform-Strategie dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis „Starfield“ auch für die PS5 erhältlich ist.

