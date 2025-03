GTA 6: Preis bisher unerreicht – Analyst geht von hohen Kosten aus

Gaming wird zu einem teuren Hobby. Nicht nur Konsolen erreichen zuvor ungeahnte Preise. Auch Videospiele scheinen diesen Weg zu gehen. Während viele Titel weiterhin für rund 70 US-Dollar bzw. 80 Euro verkauft werden, könnten große Publisher in Zukunft neue Maßstäbe setzen.

Ein Vorreiter wurde bereits bestimmt: Einmal mehr glaubt ein Analyst, dass Take-Two Interactive den Preis für das mit Spannung erwartete „GTA 6“ in bisher nicht geahnte Höhen treiben wird.

Analyst sieht Preiserhöhung als realistisch

Laut Michael Pachter, Managing Director of Equity Research bei Wedbush Securities, könnte Take-Two planen, „GTA 6“ für mindestens 100 US-Dollar anzubieten.

In einer Research-Note erklärt er: „Wir glauben, dass das Unternehmen plant, das Spiel zu einem bisher unerreichten Preis zu verkaufen, und vermuten, dass das Management den Verbrauchern einen Anreiz bieten kann, 100 Dollar oder mehr pro Stück zu zahlen, indem sie mit einer großen Menge an Spielwährung belohnt werden, die sie in GTA Online ausgeben können.“

Die Strategie, ein Premium-Spiel eng mit einem Online-Modus zu verknüpfen, ist nicht neu. Pachter verweist auf Activision, das mit „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty Mobile“ vor der Veröffentlichung neuer Premium-Titel erfolgreich zusätzliche Einnahmequellen erschlossen hat.

„Im Fall von Activision führte die Integration zu einer 40-prozentigen Steigerung der Verkäufe von Call of Duty-Premium“, so der Analyst. Ähnliches könnte auch bei Take-Two funktionieren, sollte das Unternehmen „GTA Online“ ber der Vermarktung enger mit „GTA 6“ verknüpfen.

Pachter glaubt letztlich, dass „eine erfolgreiche Integration von GTA Online und GTA 6 zu einem Preispunkt von 100 Dollar für das Premium-Spiel führen kann.“

Branchenentwicklung deutet auf steigende Preise hin

Die Diskussion über einen möglichen 100-Dollar-Preis für „GTA 6“ ist nicht neu. Schon zuvor wurde spekuliert, dass einige Publisher ein höheres Preisniveau entgegensehnen, um eine Erhöhung der eigenen Spielepreise zu legitimieren. Schon 2020 hatte Take-Two mit „NBA 2K21“ die Schwelle von 70 US-Dollar durchbrochen, ein Schritt, dem viele andere Publisher folgten.

Inflation und gestiegene Entwicklungskosten werden häufig als Gründe für steigende Preise genannt. Auf der anderen Seite steht der langfristige Erfolg von „GTA 6“, der über Jahre hinweg Geld in die Kassen von Rockstar Games und Take-Two spülen soll. Schon „GTA 5“ zeigte eindrucksvoll, wie lukrativ ein über lange Zeit unterstütztes Open-World-Spiel sein kann.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2013 hat sich der Titel über 210 Millionen Mal verkauft und gilt als eines der umsatzstärksten Unterhaltungsprodukte aller bisherigen Zeiten. Zum Vollpreis gingen aber längst nicht alle Exemplare über den Ladentisch und andere Analysten glauben durchaus, dass eine Preiserhöhung eher schaden würde.

Letztlich gilt die Akzeptanz höherer Preise durch die Spielerschaft als ein wesentlicher Faktor. Während sich Verbraucher bereits an einen Standardpreis von 70 US-Dollar bzw. 80 Euro gewöhnt haben, gibt es Widerstand gegen weitere Erhöhungen – die auch durch einen womöglich beschleunigten Digitalwandel vorangetrieben werden könnten:

Ende des Jahres werden wir vielleicht Gewissheit haben: Take-Two hat bestätigt, dass „GTA 6“ für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Der offizielle Release ist für den Herbst 2025 geplant – sollte es zu keiner Verschiebung kommen. Bislang haben sich Rockstar Games und der Publisher nicht zur Preisgestaltung des Titels geäußert.

