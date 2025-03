Japan: PS5 knackt selten erreichte Hürde – Monster Hunter Wilds dominiert

Die PS5 verzeichnet in Japan eine außergewöhnliche Verkaufswoche und überschreitet eine selten erreichte Marke. Auslöser ist “Monster Hunter Wilds", das erfolgreich durchstarten konnte.

In Japan hat sich die PS5 in der vergangenen Woche so gut verkauft wie seit langer Zeit nicht mehr. Die steigenden Verkaufszahlen sind eng mit der Veröffentlichung von “Monster Hunter Wilds” verbunden, das sich als treibende Kraft im Marktgeschehen erweist.

Die aktuellen Verkaufsdaten von Famitsu (via Gematsu) zeigen eine deutliche Belebung sowohl im Hardware- als auch im Software-Segment.

Starke Hardware-Verkäufe durch Monster Hunter-Effekt

Die PS5-Konsolenfamilie erzielte in der Woche vom 24. bis 30. Februar 2025 insgesamt 108.978 verkaufte Exemplare. Das Standardmodell der PS5 machte dabei mit 75.070 Einheiten den größten Anteil aus, gefolgt von der PS5 Digital Edition mit 26.362 und der PS5 Pro mit 7.546 verkauften Geräten.

Hardware-Charts aus Japan in der Übersicht:

PS5 – 75.070 (5.550.115) Switch OLED Model – 30.112 (8.827.863) PS5 Digital Edition – 26.362 (944.104) Switch Lite – 11.094 (6.473.891) PS5 Pro – 7.546 (172.238) Switch – 3.983 (20.066.829) Xbox Series S – 640 (332.626) Xbox Series X Digital Edition – 46 (19.889) Xbox Series X – 35 (319.519) PS4 – 20 (7.929.295)

Mit 601.179 verkauften physischen Einheiten sicherte sich “Monster Hunter Wilds” Platz eins der japanischen Verkaufscharts. Das neue Hit-Spiel aus dem Hause Capcom konnte damit zum Release eine starke Marktdurchdringung erreichen.

Der Vergleich mit vergangenen Jahren zeigt, dass die Veröffentlichung eines neuen “Monster Hunter”-Titels regelmäßig zu einer spürbaren Steigerung der Hardware-Verkäufe führt. Zum Launch von “Monster Hunter: World” im Jahr 2018 wurden in Japan 1,35 Millionen physische Exemplare verkauft, während die PS4 in der gleichen Woche 140.000 Abnehmer fand.

Während die aktuellen Verkaufszahlen unter diesem Niveau liegen, dürfte der gestiegene Anteil digitaler Verkäufe eine Rolle spielen. Die Auswertung der japanischen Verkäufe durch Famitsu basiert auf dem klassischen Vertrieb. Für den weltweiten Markt gab Capcom kürzlich eine Gesamtverkaufszahl bekannt:

Neben “Monster Hunter Wilds” schafften es noch zwei weitere Neuerscheinungen in die Top 10: “Yu-Gi-Oh! Early Days Collection” für die Nintendo Switch mit 49.862 Einheiten und “Wizardry: The Five Ordeals” mit 11.299 verkauften Exemplaren.

Auch etablierte Titel wie “Super Mario Party Jamboree” und “Mario Kart 8 Deluxe” blieben weiterhin unter den meistverkauften Spielen der Woche.

Spiele-Charts aus Japan in der Übersicht:

[PS5] Monster Hunter Wilds – 601.179 (Neu) [NSW] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection – 49.862 (Neu) [NSW] Wizardry: The Five Ordeals – 11.299 (Neu) [NSW] Super Mario Party Jamboree – 10.746 (1.209.807) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 10.418 (216.581) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 10.062 (6.269.164) [PS5] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 9.389 (77.608) [PS4] Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 7.545 (44.487) [NSW] Okayu Nyumu! – 5.932 (Neu) [NSW] Minecraft – 5.047 (3.820.765)

PS5 weltweit erfolgreich

Mit weltweit über 75,1 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen bis Ende 2024 kann Sony auch weltweit punkten. Die Einführung der PS5 Pro im November 2024 hat den Absatz zusätzlich befeuert. In den letzten drei Monaten des Jahres wurden insgesamt 9,5 Millionen PS5-Konsolen verkauft, 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Wir berichteten:

Gleichzeitig macht sich ein Trend immer bemerkbarer: Im vergangenen Quartal entfielen 74 Prozent der verkauften PlayStation-Spiele auf digitale Downloads, ein Anstieg um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Weitere Meldungen zu Japan-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren