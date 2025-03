Kingdom Come Deliverance 2: Release-Termin für das erste große Inhaltsupdate 1.2 steht fest

Kingdom Come Deliverance 2:

Die Entwickler von „Kingdom Come: Deliverance 2“ veröffentlichen in Kürze das erste umfangreiche Inhaltsupdate mit der Versionsnummer 1.2. Wie bekannt gegeben wurde, steht die Aktualisierung ab Donnerstag, dem 13. März, für alle Spieler zum Download zur Verfügung.

Seit Anfang Februar sind die Spieler von „Kingdom Come: Deliverance 2“ im mittelalterlichen Böhmen unterwegs. Doch trotz sehr guter Test-Wertungen verläuft das Abenteuer bislang nicht fehlerfrei. Nachdem bereits ein erster Hotfix veröffentlicht wurde, steht nun das erste große Inhaltsupdate kurz bevor.

So hat Entwickler Warhorse Studios jetzt den Release-Termin für die umfangreiche Aktualisierung bekannt gegeben, die das Rollenspiel auf Version 1.2 hieven und neben neuen Inhalten auch einige Verbesserungen mit sich bringen wird. Ausgerollt wird das Update in der kommenden Woche.

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) haben die Verantwortlichen verlauten lassen, dass Update 1.2 für „Kingdom Come: Deliverance 2“ ab nächsten Donnerstag, dem 13. März, für alle Spieler zum kostenlosen Download bereitstehen wird. Mit konkreten Details hielten sich die Entwickler bislang aber zurück und bestätigten lediglich, dass der Patch „Fixes, Barbier und Modding“ für die PC-Version enthalten wird.

Bereits im Februar kündigte Warhorse den Barbier für „Kingdom Come: Deliverance 2“ an. Dieses Feature erlaubt es Spielern, die Frisur und den Bart von Henry individuell zu gestalten. Die Entwickler betonen, dass das äußere Erscheinungsbild auch Auswirkungen auf den Charismawert des Charakters haben wird. Mit dem kommenden Patch werden außerdem die lästigen Tutorial-Einblendungen entfernt. Eine vollständige Liste der Verbesserungen wird voraussichtlich in der kommenden Woche folgen.

Abseits der Updates werden im Laufe des Jahres zudem drei kostenpflichtige DLCs veröffentlicht, die von Entwickler Warhorse bereits angekündigt wurden. Die erste Erweiterung mit dem Titel „Tödliche Pinsel“ soll im Sommer erscheinen, während „Vermächtnis der Schmiede“ im Herbst und „Mysteria Ecclesiae“ im Winter folgen werden. Die Zusatzinhalte sollen die Welt von „Kingdom Come: Deliverance 2“ weiter ausbauen und unter anderem neue Charaktere, Gebiete und Quests hinzufügen.

Es wird aber auch weitere kostenlose Inhaltsupdates geben. So wurde bereits ein Hardcore-Modus bestätigt, der im April erscheinen und das Spielerlebnis deutlich anspruchsvoller gestalten soll. Spieler können sich auf eigenen Wunsch mit Debuffs einen Nachteil auferlegen, während der Kompass und die Positionsanzeige auf der Karte entfernt werden, was die Navigation erheblich erschweren soll.

„Kingdom Come: Deliverance 2“ wurde am 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Nicht einmal 24 Stunden nach dem Release konnten bereits mehr als eine Million Exemplare des Rollenspiels verkauft werden. Mittlerweile sind die Verkaufszahlen so weit angestiegen, dass auch die Erwartungen von Publisher Deep Silver bereits übertroffen werden konnten.

