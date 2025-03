Metacritic: Nintendo fällt weit zurück – Das waren die besten Publisher des Jahres 2024

In dieser Woche veröffentlichte Metacritic einen Rückblick auf das Videospieljahr 2024. Im Zuge des Berichts kürte Metacritic die besten Publisher des vergangenen Jahres. Die Spitze sicherte sich ein Unternehmen, das zum mittlerweile dritten Mal als bester Publisher des Jahres ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts blickte Metacritic auf das vergangenen Videospieljahr zurück und kürte den besten Publisher des Jahres 2024.

Beginnen wir mit dem wohl größten Verlierer des letzten Jahres: Nintendo. Das japanische Unternehmen fiel 2024 vom sechsten auf den 22. Rang zurück. Ein Absturz, der auf diverse Titel wie „Endless Ocean Luminous“ zurückzuführen ist, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Selbiges galt für die im letzten Jahr veröffentlichten „Super Mario“-Abenteuer, von denen keines einen höheren Metascore als 77 einfuhr.

Mit insgesamt 13 Neuveröffentlichungen reichte es für Nintendo im letzten Jahr für einen durchschnittlichen Metascore von 76 Punkten ein. Eine Entwicklung, an der auch das überzeugende „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ nichts ändern konnte.

Sega sorgt für einen neuen Rekord

Den Titel des besten Publishers des Jahres 2024 sicherte sich Sega. Damit stellte das japanische Unternehmen einen neuen Rekord auf. So gelang es Sega als erstem Publisher überhaupt, sich den Titel zum dritten Mal zu sichern.

Im letzten Jahr punktete der Publisher vor allem mit „Metaphor: ReFantazio“, das sich mit einem Metascore von 94 Punkten zu einem der besten Spiele des Jahres 2024 entwickelte.

Ebenfalls erfolgreich waren „Like a Dragon: Infinite Wealth“ (89) und „Shin Megami Tensei 5: Vengeance“ (87). Die unterschiedlichen Versionen der zwölf Sega-Titel verbuchten im letzten Jahr einen durchschnittlichen Metascore von 82,9 Punkten.

Auf dem zweiten Platz folgt mit Capcom der Gewinner des Jahres 2023. Capcom veröffentlichte 2024 neun Titel, die es zusammengerechnet auf 25 Versionen brachten, die von Metacritic erfasst wurden. Der durchschnittliche Metascore lag bei 82,1 Punkten. Das bestbewertete Capcom-Spiel des Jahres 2024 war das Rollenspiel „Dragon’s Dogma 2“.

Komplettiert werden die Top 3 vom Publisher Aksys Games, der 2024 allerdings nur fünf Spiele mit einem durchschnittlichen Metascore von 78,8 veröffentlichte.

Wie schlugen sich Sony und Microsoft?

Kommen wir zu Sony. Nach Rang 13 im Vorjahr sprangen die PlayStation-Macher 2024 auf Rang 4. Neben dem gefeierten Plattformer „Astro Bot“, der mit einem Metascore von 94 mehrere „Game of the Year“-Awards abstaubte, überzeugten 2024 „Destiny 2: The Final Shape“ (89), das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“ (90) und die PC-Version von „God of War: Ragnarök“ (90).

Allerdings leistete sich Sony auch Misserfolge wie den Multiplayer-Shooter „Concord“ (62). Mit insgesamt 14 Titeln beziehungsweise 22 erfassten Versionen wartet für Sony unter dem Strich ein durchschnittlicher Metascore von 80,9 Punkten.

Microsoft beziehungsweise die Xbox Game Studios kletterten 2024 von Rang 16 im Vorjahr auf Platz 9. Während die Switch-Version von „Pentiment“ Microsoft einen 90er Metascore bescherte, landete „Indiana Jones und der große Kreis“ je nach Plattform bei einem Metascore von 86 beziehungsweise 87.

Ebenfalls positive Wertungen gab es für den Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ (82). 2024 berücksichtigte Metacritic von 14 Microsoft-Titeln 26 unterschiedliche Versionen mit einer durchschnittlichen Wertung von 79,4 Punkten.

Nachfolgend die Übersicht der zehn besten Publisher des Jahres 2024, bei denen Metacritic neben den Durchschnittswertungen auf ein eigenes Punktesystem zurückgriff. Eine Erklärung, wie sich dieser Wert zusammensetzt, und die komplette Liste der Publisher, die mehr als 30 Unternehmen umfasst, findet ihr hier.

Die zehn besten Publisher des Jahres 2024:

Sega (325,5 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 82,9) Capcom (323,1 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 82,1) Aksys Games (318,1 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 78,8) Sony (314 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 80,9) Focus Entertainment (309,6 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 79,1) Gamera Games (303,5 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 80,2) Square Enix (303,5 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 78,5) Raw Fury (301,1 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 78,5) Microsoft (301 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 79,4) Annapurna (298,7 Punkte / Durchschnittlicher Metascore: 79,2)

Weitere Meldungen zu Metacritic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren