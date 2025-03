PS5 (Pro), Portal, VR2 & mehr: Sony bringt seinen Konsolen-Mietservice nach Europa

Nach dem erfolgreichen Start seines Mietdienstes für PlayStation-Geräte in Japan, der unter anderem die PS5 (Pro), PS Portal und PS VR2 einschließt, weitet Sony das Angebot aufgrund der großen Beliebtheit nun aus und bietet es ab sofort auch in Großbritannien an.

Seit Februar bietet Sony in Japan einen Mietdienst für PlayStation-Produkte an, der es Spielern ermöglicht, PS5-Konsolen, PS Portal, PS VR2 und DualSense-Controller gegen eine monatliche Gebühr auszuleihen. Nach der positiven Resonanz hat das Unternehmen beschlossen, den Service nach Europa zu bringen.

So steht der PlayStation-Mietservice ab sofort auch allen Spielern in Großbritannien zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Firma Raylo können Interessenten das Angebot direkt über die Webseite von PlayStation Direct in Anspruch nehmen. Dabei stehen verschiedene Tarife zur Auswahl, die von monatlichen Zahlungen bis hin zu dreijährigen Leasingverträgen reichen.

Kunden des Konsolen-Mietservice haben in Großbritannien die Wahl zwischen einer PS5 mit Laufwerk, einer PS5 Pro (ohne Laufwerk), PS Portal, PS VR2 und dem DualSense Edge. Zu beachten ist, dass es sich um ein reines Mietangebot handelt. Die Geräte bleiben Eigentum des Anbieters und müssen nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben werden. Bei deutlichen Gebrauchsspuren können zudem Reparaturkosten entstehen, während bei Nichtrückgabe des eine weitere Gebühr fällig wird.

Auf der Webseite heißt es: „Mit Flex können Sie eine PlayStation 5 ohne Vorabkosten zu einem superflexiblen, monatlich laufenden Plan leasen, den Sie jederzeit kündigen können. Wählen Sie eine Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten, um noch niedrigere monatliche Zahlungen zu genießen. Aktualisieren Sie mit nur wenigen Klicks auf die neueste PS5-Konsole – und modernstes Zubehör wie die PS VR2.“

Für eine PS5 mit Disc-Laufwerk beträgt die monatliche Miete beispielsweise 28,15 Euro. Bei einer 36-monatigen Laufzeit reduziert sich dieser Betrag auf monatlich 14,30 Euro. Die PS5 Pro schlägt mit 42,46 Euro pro Monat zu Buche, während die PS VR2 mit 61,43 Euro bei flexibler Laufzeit die teuerste Option darstellt. Grundsätzlich gilt, dass die monatlichen Kosten mit zunehmender Vertragslaufzeit sinken. Eine Übersicht über alle Angebote ist auf der Webseite zu finden.

Kommt der Dienst auch zu uns nach Deutschland?

Ob Sony seinen Mietservice für Konsolen auch nach Deutschland bringen wird, bleibt aber abzuwarten. Vorerst wird sich zeigen müssen, ob der Dienst in Großbritannien ähnlich gut aufgenommen wird, wie schon in Japan. Dort ist das Angebot so beliebt, dass zum aktuellen Zeitpunkt sogar alle Leihgeräte ausgebucht (via Automaton) sind, was höchstwahrscheinlich auch auf den Release von „Monster Hunter Wilds“ zurückzuführen ist.

Zudem fallen die Preise in Japan überraschend günstig aus. So kostet es beispielsweise umgerechnet nur 6,08 Euro, um eine PS5 für acht Tage auszuleihen. In den sozialen Medien haben bereits zahlreiche japanische Spieler berichtet, dass sie mit dem Leihgerät so viel Spaß gehabt und deswegen beschlossen haben, eine eigene Konsole zu erwerben.

In Deutschland bieten derzeit spezialisierte Anbieter die Vermietung von Elektronikartikeln wie der PlayStation 5 an. Da es sich um einen wachsenden Trend handelt, könnte Sony seinen eigenen Mietdienst zukünftig aber auch hierzulande etablieren. Microsoft bot mit Xbox All Access bereits einen vergleichbaren Service an und ermöglichte die Finanzierung der Xbox-Konsolen inklusive Game Pass. Der Dienst wurde jedoch eingestellt.

