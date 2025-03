RoboCop Rogue City: Unfinished Business – Sci-Fi-Ikone kehrt in Standalone-Erweiterung zurück

In der kommenden Standalone-Erweiterung "Unfinished Business" für den brutalen Ego-Shooter "RoboCop: Rogue City" bald wieder für Recht und Ordnung in Detroit sorgen. Ein erster Trailer stimmt euch auf das neue Abenteuer ein.

Mit dem blutigen Ego-Shooter „RoboCop: Rogue City“ gelang der Sci-Fi-Ikone in den Augen vieler Fans ein mehr als nur gelungenes Videospiel-Comeback. Allerdings scheint der kultige Cop-Held noch immer unerledigte Arbeit in Detroit zu haben, denn Nacon hat im Rahmen eines Livestreams mit „Unfinished Business“ eine Standalone-Erweiterung des Shooter-Games angekündigt. Deren Veröffentlichung ist laut dem Publisher für Sommer 2025 geplant.

Passend zur Ankündigung haben Nacon und Entwicklerstudio Teyon auch einige erste Informationen zur Erweiterung enthüllt. Darin müssen Spielerinnen und Spieler die Spitze des OmniTowers erreichen. Dieser wurde mittlerweile von mehreren Söldnern eingenommen. Natürlich kann nur der perfekte Cop die Ordnung wiederherstellen. Mit allerlei neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen ausgestattet, bahnt ihr euch euren Weg hinauf.

„Ergeben Sie sich oder es wird Ärger geben“

Darüber hinaus versprechen die Verantwortlichen noch einige besondere Special Missions für „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“. Darin erwarten euch einige mitreißende Flashbacks, die Fans der 80s-Actionfilmlegende eine ganz spezielle Möglichkeit eröffnen. Erstmals in einem Videospiel des beliebten Franchise wird es nämlich möglich sein, in die Rolle von Alex Murphy zu schlüpfen! Ihr könnt also Murphy spielen, bevor er zu RoboCop geworden ist.

Doch im OmniTower erwarten euch nicht nur bis an die Zähne bewaffnete Söldner, sondern auch noch weitere Gefahren. Neben den Kämpfern ist jede Etage des Gebäudes mit tödlichen Fallen gespickt. Des Weiteren gibt es besondere Elitesöldner, die RoboCop aus dem Verkehr ziehen wollen. Einige dieser Gegner sind zum Beispiel mit Jetpacks ausgestattet, andere richten eine Minigun auf euch und wieder andere greifen sogar auf ein Katana zurück.

Wie eingangs bereits erwähnt, bezeichnet Publisher Nacon „Unfinished Business“ als eine Standalone-Erweiterung für „RoboCop: Rogue City“. Außerdem ist es laut dem Unternehmen ebenfalls eine Standalone-Fortsetzung. Dementsprechend dürfen sich Fans vermutlich auf eine Fortführung der Geschichte des Hauptspiels freuen dürfen. Dafür dürfte diese sehr wahrscheinlich nicht ähnlich lang ausfallen wie der im November 2023 erschienene Ego-Shooter.

„RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ soll im Sommer 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erscheinen. Ein genauer Release-Termin ist noch unbekannt.

Was ist eure Meinung zur Ankündigung von „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“?

