The First Descendant: Nexon zieht den Stecker – Support-Ende für zwei Konsolen angekündigt

Nexon hat angekündigt, dass der Support von „The First Descendant" auf zwei Konsolen eingestellt wird. Spieler müssen auf andere Systeme wechseln, um das Spiel weiterhin nutzen zu können.

Nach einem anfänglichen Erfolg sah sich „The First Descendant“ mit sinkenden Spielerzahlen konfrontiert, was offenbar Konsequenzen nach sich zieht. So hat sich Nexon dazu entschieden, den Support für die Last-Gen-Konsolen einzustellen.

Diese Maßnahme soll es dem Entwicklerteam ermöglichen, sich stärker auf zukünftige Inhalte und Optimierungen für leistungsfähigere Plattformen zu konzentrieren.

Einstellung des Supports für PS4 und Xbox One bestätigt

Während eines Entwickler-Livestreams gab Nexon offiziell bekannt, dass die Unterstützung von „The First Descendant“ auf PS4 und Xbox One am 19. Juni 2025 endet. Nach diesem Datum wird das Spiel nicht mehr auf diesen Plattformen spielbar sein. Das Unternehmen begründet diesen Schritt damit, dass die Entwicklung und Wartung für ältere Konsolen zunehmend schwierig geworden sei.

Die Entscheidung fiel kurz vor dem ersten Jahrestag des Shooters, der im vergangenen Jahr als Free-to-Play-Titel für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht wurde. Nach einem erfolgreichen Start mit zehn Millionen Spielern in der ersten Woche verzeichnete „The First Descendant“ zuletzt einen deutlichen Rückgang der Spielerzahlen, insbesondere auf Steam, wo mittlerweile weniger als 10.000 gleichzeitige Nutzer zusammenfinden.

Laut Nexon habe das Team „große Anstrengungen“ unternommen, um das Spiel auf den älteren Konsolen lauffähig zu halten. Doch mit der geplanten dritten Staffel, die als „Mega-Saison-Update“ beschrieben wird, wolle man sich stärker auf die Weiterentwicklung und Verbesserung der Spielerfahrung konzentrieren.

Spieler, die „The First Descendant“ bislang auf PS4 oder Xbox One genutzt haben, können ihren Fortschritt durch die Cross-Save-Funktion auf der PS5 oder Xbox Series X/S fortsetzen. Damit bleibt ihnen die Möglichkeit erhalten, ohne Verlust von erspielten Inhalten auf modernere Plattformen zu wechseln.

Fokus auf die Zukunft des Spiels

Mit dem Ende des Supports für die älteren Konsolen richtet Nexon den Fokus rund um „The First Descendant“ auf zukünftige Inhalte und technische Verbesserungen. Das Entwicklerteam plant größere Updates und neue Features, die auf den leistungsfähigeren Plattformen besser umgesetzt werden können.

Der Launch von „The First Descendant“ löste im vergangenen Jahr nur mäßige Begeisterung aus: Auf Metacritic erreichte die PC-Version durchschnittlich 57 Punkte, während die PS5-Fassung mit nur 52 Punkten noch niedriger bewertet wird. Die Nutzerwertungen spiegeln diese Einschätzung nur bedingt wider: Im PlayStation-Store vergaben mehr als 48.000 Spieler im Schnitt vier von fünf möglichen Punkten.

