The Last of Us Staffel 2: Neue Gesichter in der Apokalypse – Sechs weitere Darsteller enthüllt

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ adaptiert die Handlung des zweiten Videospiels und führt daher zahlreiche neue Charaktere ein. Sechs weitere Darsteller wurden nun für die kommenden Episoden bestätigt.

Im nächsten Monat wird die zweite Staffel von „The Last of Us“ ihre Premiere feiern. Nachdem die erste Staffel der Videospiel-Adaption sich den Ereignissen aus dem ersten Spiel gewidmet hatte, werden die neuen Folgen die Geschichte von Ellie und Joel fortführen und die Handlung von „The Last of Us Part 2“ aufgreifen.

Dementsprechend werden in der zweiten Staffel der Serie jede Menge neue Charaktere zu sehen sein, darunter natürlich auch Abby, die von Schauspielerin Kaitlyn Dever verkörpert wird – aber längst nicht so muskulös wie in der Vorlage daherkommen wird. Nun wurden sechs weitere Darsteller für die TV-Show bekannt gegeben.

Figur aus dem Videospiel soll mehr Hintergrund bekommen

Wie das Magazin Variety bestätigt hat, wird der Cast in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ um die Schauspieler Joe Pantoliano („Bad Boys for Life“, „Matrix“), Alanna Ubach („Euphoria“), Ben Ahlers („The Gilded Age“), Hettienne Park („Hannibal“), Robert John Burke („Law & Order: Special Victims Unit“) und Noah Lamanna („Star Trek: Strange New Worlds“) erweitert.

Joe Pantoliano übernimmt die Rolle von Eugene, der im Videospiel lediglich auf einem Foto zu sehen war. Im Spiel entdecken Ellie und Dina während einer Patrouille Eugenes Labor, in dem er Cannabis anbaute. Die Produzenten Neil Druckmann und Craig Mazin planen, Eugenes Hintergrundgeschichte in der Serie zu erweitern, ähnlich wie sie es bereits in der ersten Staffel mit Bill und Frank getan haben.

Adaptierte und eigens geschaffene Charaktere

Burke wird in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ den Barkeeper Seth in der Gemeinde Jackson spielen, wo Ellie und Joel Unterschlupf finden. Diese Figur ist bereits aus dem Videospiel bekannt. Auch Lamanna wird eine Figur aus Ellies Vergangenheit verkörpern, nämlich Cat, ihre Freundin vor den Ereignissen des zweiten Teils. Von ihr stammt auch Ellies Tattoo.

Die anderen drei neu besetzten Schauspieler übernehmen Rollen, die eigens für die Serie entwickelt wurden: Ubach spielt Hanrahan, Ahlers schlüpft in die Rolle von Burton und Park wird als Elise Park zu sehen sein.

In der zweiten Staffel von „The Last of Us“ kehren Pedro Pascal und Bella Ramsey in ihren Hauptrollen zurück. Ergänzt wird der Cast durch die bereits erwähnte Kaitlyn Dever sowie Young Mazino, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Catherine O’Hara und Jeffrey Wright, die schon zuvor für die Staffel bestätigt wurden.

Los geht es mit den neuen Folgen von „The Last of Us“ ab dem 13. April 2025 auf HBO und Max. Hierzulande werden Zuschauer bei WOW und Sky fündig. Nach der zweiten Staffel wird aber noch nicht Schluss sein: Wie die Macher bereits bestätigt haben, gehen die Planungen bereits über weitere Staffeln hinaus.

