The Sinking City 2: Kickstarter-Kampagne zum Sequel gestartet – Gameplay & Deep-Dive

Im vergangenen Frühjahr kündigten die Entwickler von Frogwares den offiziellen Nachfolger zum atmosphärischen Lovecraft-Horror „The Sinking City“ aus dem Jahr 2019 an.

In dieser Woche meldete sich das im ukrainischen Kiew beheimatete Studio mit einem Status-Update zu Wort und kündigte eine Finanzierungskampagne zu „The Sinking City 2“ an. Diese startete am heutigen Donnerstag, den 6. März 2025 auf Kickstarter. Eigenen Angaben zufolge benötigt Frogwares die finanzielle Unterstützung, um den Nachfolger fertigstellen und veröffentlichen zu können.

Wer das Team unterstützen möchte, findet die entsprechende Kampagne auf Kickstarter. Passend zu deren Start veröffentlichte Frogwares erste Spielszenen aus dem Nachfolger und einen Deep-Dive, in dem das Studio etwas näher auf die Umsetzung von „The Sinking City 2“ eingeht.

Zwei physische Versionen für Kickstarter-Unterstützer

In der offiziellen Beschreibung der Kickstarter-Kampagne weist Frogwares darauf hin, dass das Studio für die Fertigstellung von „The Sinking City 2“ ursprünglich 100.000 Euro sammeln wollte. Ein Ziel, das zum Zeitpunkt dieser Meldung bereits erreicht wurde. Des Weiteren kündigten die Entwickler zwei exklusive physische Editionen zum Horror-Titel an, die ausschließlich für Unterstützer auf Kickstarter entworfen wurden.

Darunter eine Collector’s Edition, die exklusive Inhalte wie den offiziellen Soundtrack, ein Poster, einen Dankesbrief der Entwickler oder eine 25 Zentimeter große Figur eines Dämons umfasst. Zu beachten ist, dass das Spiel in beiden physischen Versionen lediglich in Form eines Download-Codes beiliegt.

Wie Frogwares CEO Wael Amr zum Start der Kickstarter-Kampagne einräumte, leidet auch der Betrieb seines Studios unter dem anhaltenden Krieg in der Ukraine. „Nach drei Jahren, in denen dieser schreckliche Krieg unser tägliches Leben überschattet hat, haben wir gelernt, uns anzupassen. Auch wenn es nie einfach war“, so Amr. „Als wir 2023 Sherlock Holmes The Awakened mit der Hilfe von Kickstarter und unseren treuen Fans veröffentlichten, bauten wir uns ein Sicherheitsnetz auf, das uns mehr als einmal gerettet hat.“

„Von Ausfällen des Stroms und der Notwendigkeit, dass Teammitglieder kurzfristig umziehen mussten, bis hin zu Entwicklungsunterbrechungen von mehreren Tagen – dieses Sicherheitsnetz war entscheidend. Da The Sinking City 2 ein weitaus komplexeres und anspruchsvolleres Spiel ist, haben wir uns entschieden, denselben Weg wie zuvor einzuschlagen“, ergänzte der CEO.

Lovecraft-Horror in den USA der 20er Jahre

Die Entwickler von Frogwares beschreiben „The Sinking City 2“ als ein Survival-Horror-Abenteuer, das vor allem mit seiner dichten Atmosphäre punktet und uns in das Arkham der 1920er Jahre entführt. Eine übernatürliche Flut hat alle bis auf die wahnsinnigsten Bewohner vertrieben und den Verfall sowie Monster auf die Straßen von Arkham gebracht.

Ihr erkundet die halboffene Welt von „The Sinking City 2“ und geht dem schaurigen Geheimnis, das über die Stadt hereinbrach, auf den Grund.

Um euch gegen die Monster und Gefahren, die in der Welt lauern, zu verteidigen, greift ihr ein weiteres Mal auf Nah- und Schusswaffen gleichermaßen zurück. Des Weiteren versprechen die Entwickler, dass die Präsentation im Nachfolger einen großen Schritt nach vorne machen wird. Der Unreal Engine 5 sei Dank.

„The Sinking City 2“ soll im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Ein konkreter Termin liegt noch nicht vor.

