WWE 2K25: Weitere Wrestling-Stars im Anmarsch – Season-Pass-Inhalte bekannt

„WWE 2K25“ wird die größte Auswahl an spielbaren Wrestlern bieten, die es je in einem Teil der Reihe gab. Doch das ist längst nicht alles: Jetzt wurden die Inhalte des Season Pass enthüllt, die noch weitere Wrestling-Stars versprechen.

In der nächsten Woche wird mit „WWE 2K25“ der neueste Teil von 2K Sports’ beliebter Wrestling-Reihe erscheinen und mit zahlreichen Neuerungen daherkommen. Außerdem verspricht das Kampfspiel die umfangreichste Auswahl an Wrestlern, die es jemals in einem Teil der Serie gab.

So werden den Spielern von „WWE 2K25“ mehr als 300 Kämpfer zur Verfügung stehen, mit denen es in den Ring geht. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Die Verantwortlichen haben jetzt die Inhalte des Season-Pass enthüllt und dementsprechend können sich Wrestling-Fans auf weitere Neuzugänge freuen.

Season-Pass enthält fünf Charakterpakete mit neuen Kämpfern

Wie auf der offiziellen Webseite zum Spiel bekannt gegeben wurde, werden nach dem Release von „WWE 2K25“ in der Zeit von Mai bis November 2025 insgesamt fünf Charakterpakete veröffentlicht. Dabei wird jedes Paket fünf weitere Wrestling-Stars beinhalten, darunter auch bekannte Namen wie Great Khali oder Mark Henry und noch unangekündigte Spieler aus der NBA sowie ein prominenter Gast.

WWE 2K25 Season Pass – Charakterpakete im Überblick:

New Wave Pack – Mai 2025

Alex Shelley

Chris Sabin

Giulia

Stephanie Vaquer

Unangekündigter prominenter Gast

Dunk & Destruction Pack – June 2025

Abyss

Great Khali

Drei noch unangekündigte NBA-Stars

Attitude Era Superstars Pack – September 2025

D’Lo Brown

Billy Gunn

Road Dogg

Victoria

Mark Henry

Saturday Night’s Main Event Pack – November 2025

Jesse Ventura

„Mr. Wonderful“ Paul Orndorff

Tito Santana

Junkyard Dog

Sid Justice

Neben den fünf Charakterpaketen wird der Season-Pass zudem auch das sogenannte „Super Charger“-Paket beinhalten. Dadurch lassen sich direkt zum Start beliebige WWE-Legenden, Retro-Arenen und Meisterschaften freischalten. Für die Standardfassung von „WWE 2K25“ kann der Season-Pass separat erworben werden, während er in den „Deadman“- und „The Bloodline“-Editionen bereits enthalten ist.

Zahlreiche Spielmodi sorgen für Abwechslung

Abseits der riesigen Wrestler-Auswahl möchte Entwickler Visual Concepts aber auf spielerischer Ebene genügend Abwechslung bieten. Aus diesem Grund wird „WWE 2K25“ zahlreiche Modi enthalten, wie beispielsweise den Showcase-Modus, in dem die Spieler die Geschichte der Bloodline-Saga nacherleben könne. Außerdem wird mit „The Island“ ein brandneues Multiplayer-Erlebnis geboten, während auch neue Match-Typen mit dabei sind. Zudem feiern Intergender-Matches und das Chain Wrestling ihre Rückkehr.

Erscheinen wird „WWE 2K25“ am 14. März 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Wer sich für die „Deadman“- oder „The Bloodline“-Edition entscheidet, darf zudem schon ab morgen, dem 7. März 2025, in den Ring steigen. Erst kürzlich wurde auch die Downloadgröße und Preload-Zeit enthüllt.

