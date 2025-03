Xbox Series X/S: Zahlreiche Nutzer betroffen – Beta-Update sorgt für unschöne Überraschung

Im Rahmen des Xbox Insider-Programms erhalten interessierte Spieler einen Vorabzugriff auf ausgewählte Spiele oder System-Updates und somit die Möglichkeit, diese vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen.

Da Betas genutzt werden, um mögliche Fehler aufzuspüren, liegt es in ihrer Natur, dass es zu Beginn zu allerlei Problemen kommen kann. Dies bekamen in dieser Woche auch die Nutzer des Xbox Insider-Programms zu spüren. Wie betroffene Spieler auf X und weiteren Plattformen berichten, setzte ein frisch veröffentlichtes Beta-Update, das eigentlich nur kleinere Fehler beheben sollte, ihre Xbox-Konsole kurzerhand auf die Werkseinstellungen zurück.

Der Großteil der Nutzer, der über dieses Problem klagt, ist auf der Xbox Series X unterwegs. Auch die Kollegen von Videogames Chronicle sind betroffen und können das Problem bestätigen.

Bug setzt Konsolen auf den Werkszustand zurück

Laut den Redakteuren von VGC war schnell ersichtlich, dass mit dem neuen Update etwas nicht stimmt. „Nachdem das Update heruntergeladen und installiert wurde, lud unsere Konsole anstelle der üblichen Aktualisierung der Systemsoftware und des Neustarts zum Xbox-Dashboard stattdessen den Ersteinrichtungsprozess, der normalerweise beim ersten Gebrauch der Konsole ausgeführt wird“, berichtet VGC.

Ein Vorgang, von dem auch andere Betroffene berichten. Um wieder Zugriff auf ihre Inhalte zu haben, mussten die Nutzer zunächst ihre Profile neu hinzufügen und sich mit ihren Daten anmelden.

Da das fehlerhafte Update die Konsolen auf den Werkszustand zurücksetzte, wurden auch alle von den Nutzern vorgenommenen Einstellungen gelöscht. Darunter die Anmeldungen in Media-Apps wie Netflix oder die auf dem Dashboard angepinnten Spiele.

Auch eingerichtete Wallpaper und Spiele, die sich in Quick Resume befanden, fielen dem Bug zum Opfer. Lediglich die installierten Spiele waren nach dem Download des fehlerhaften Updates weiterhin vorhanden.

Betroffene Nutzer äußern ihren Unmut

Auf X ließen die betroffenen Nutzer ihrem Frust freien Lauf. „Lieber Xbox-Support. Ist das ein Witz?“, schrieb einer der Nutzer. „Ich habe ein fünf Gigabyte großes Update erhalten. Dieses hat meine Konsole auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle meine Xbox-Profile sind verschwunden. Das ist doch ein Witz.“

Auch Nutzer auf Reddit berichteten von dem Problem. „Ich kam heute von der Arbeit nach Hause. Da habe ich festgestellt, dass sich meine Konsole auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat, nachdem sie automatisch das Update 2504.250227-2200 heruntergeladen hat. Das ist der größte Bug, den ich in meinen Jahren im Preview-Programm gesehen habe“, hieß es hier beispielsweise.

Abschließend sei aber noch einmal darauf hingewiesen, dass Microsoft das Xbox Insider-Programm ins Leben rief, um genau solche Fehler im Vorfeld der Veröffentlichung eines Updates aufzuspüren. Auch Sony bietet interessierten Nutzern die Möglichkeit, Firmwares oder Spiele vorab in Form von Betas zu testen.

Unter dem Namen „Beta Program at PlayStation“ kündigte Sony in dieser Woche ein neues Programm an. Dieses soll es Nutzern erleichtern, an Betas teilzunehmen. Alle weiteren Details zu Sonys neuer Beta-Initiative findet ihr hier.

