Death Stranding 2: Release-Termin und Vorbestellungsstart in Kürze? Insider hat neue Infos

„Death Stranding 2“ zählt in diesem Jahr wohl zu den größten PS5-exklusiven Highlights. Doch seit seiner Vorstellung im Januar des vergangenen Jahres und der Präsentation auf der Tokyo Game Show 2024 ist es ziemlich still um das neueste Werk des visionären Videospieldesigners Hideo Kojima geworden. Zuletzt lieferte lediglich die Produktseite von Sony ein paar neue Details.

Doch jetzt sind alle Augen und Ohren auf den kommenden Sonntag gerichtet. Bereits vor drei Wochen wurde angekündigt, dass Kojima und Sony im Rahmen der SXSW 2025 in Texas am 9. März ein spezielles Panel zu „Death Stranding 2“ veranstalten werden. Und möglicherweise könnte auch endlich der Release-Termin des Spiels enthüllt werden.

Release-Termin und Start der Vorbestellungen stehen bevor

Das hat jetzt zumindest der bekannte und vertrauenswürdige Insider Billbil-Kun, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Voraussagen und Leaks verbreitet hat, angedeutet. Demnach würden „alle Zeichen“ für eine „baldige Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums auf Grün stehen“. Außerdem soll noch in diesem Monat die Vorbestellungen von „Death Stranding 2“ möglich sein.

Wie der Branchenkenner in Erfahrung gebracht haben möchte, soll neben der herkömmlichen Standardfassung von „Death Stranding 2“, die 79,99 Euro kosten wird, auch eine umfangreiche Collector’s Edition geplant sein. Die Sammlerausgabe soll in Nordamerika und Europa verfügbar sein und wird laut Billbil-Kun 229,99 US-Dollar kosten. Vorerst habe er den Preis nur in Dollar abrufen können. Zu den Inhalten der Sammlerausgabe liegen noch keine Details vor.

Event zu Death Stranding 2 am Sonntagabend

Spätestens am Sonntagabend werden die Fans wohl schlauer sein. Das Event, welches unter dem Namen „PlayStation presents Death Stranding 2: On the Beach“ stattfinden wird, startet um 22 Uhr unserer Zeit. Interessierte Spieler können die Veranstaltung über einen Livestream via YouTube verfolgen.

Neben Hideo Kojima werden auch die Darsteller Norman Reedus und Troy Baker sowie der französische Musiker Woodkid auf dem Panel vertreten sein. Zu rechnen ist mit neuen Details zur Handlung, den Charakteren und zum Gameplay. Womöglich könnte es auch einen frischen Trailer geben, an dem Kojima bereits seit geraumer Zeit arbeitet. Außerdem wird es auf der SXSW einen exklusiven Pop-up-Shop mit dem neuesten „Death Stranding 2”-Merchandise geben.

„Death Stranding 2“ wird die Handlung des ersten Teils fortsetzen und an die bisherigen Ereignisse anknüpfen. So wird auch Sam Porter Bridges zurückkehren und seine Mission fortsetzen, die Menschheit zu verbinden. Dabei wird ihn sein neues Abenteuer dieses Mal auch über die Grenzen der Vereinigten Städte von Amerika hinausführen. Erscheinen soll „Death Stranding 2“ noch 2025 exklusiv für die PS5.

