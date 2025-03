Hell is Us: Taucht jetzt noch tiefer in die faszinierende Welt des düsteren Action-Adventures ein

Hell is Us:

Das düstere Action-Adventure "Hell is Us" möchte euch Anfang September 2025 in eine faszinierende Spielwelt entführen. Wie ihr euch diese in der Rolle von Hauptcharakter Remi erschließt, zeigt euch nun ein neues Gameplay-Video.

Nachdem im Rahmen des letzten „State of Play“-Events noch der Veröffentlichungstermin des düsteren Action-Adventures „Hell is Us“ enthüllt wurde, haben Entwickler Rogue Factor und Publisher Nacon nun nachgelegt. Während eines Livestreams gewährten die Verantwortlichen einen weiteren Einblick in das Spiel. Die Macher haben rund sieben Minuten neues Gameplay-Material gezeigt, das ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Im sogenannten „Investigation Gameplay“-Video dreht sich alles die Erkundungsmechaniken des Dark-Fantasy-Abenteuers. Durch das neue Gameplay-Material führt Jonathan Jacques-Belletete, der Game Director des Titels. Neben der Action ist die Erkundung ein weiteres zentrales Element von „Hell is Us“. Die Macher wollen nicht nur die Reflexe der Spieler testen, sondern auch deren Beobachtungsgabe und logisches Denken auf die Probe stellen.

Freude bei Erkundung und über Entdeckungen sollen euch antreiben

Genauer erklärt Belletete, die anspruchsvollen Kämpfe machen lediglich „50 Prozent“ der Spielerfahrung des Action-Adventures aus. Die andere Hälfte sei für Erkundung, Entdeckungen und die mit diesen Spielelementen verbundene Freude reserviert. In der Rolle von Hauptcharakter Remi kehrt ihr in dessen Geburtsland Hadea zurück. Dort begebt ihr euch auf die Suche nach Antworten, müsst jedoch schnell erkennen, dass ein Bürgerkrieg das Land zerrissen hat.

Da Spielerinnen und Spielern zu Beginn von „Hell is Us“ lediglich wenige Informationen zur Verfügung stehen, müssen sie gemeinsam mit Remi langsam die Wahrheit aufdecken. Im Gegensatz zu einigen Genre-Kollegen bietet euch das Spiel allerdings keine Orientierungshilfen, etwa einen Kompass. Außerdem gibt euch das Dark-Fantasy-Abenteuer nicht vor, in welcher Reihenfolge ihr die Aufgaben erledigen sollt, die in der Spielwelt auf euch warten.

Das Entwicklerteam von Rogue Factor vertraut stattdessen auf die Philosophie, die Spieler auf ihre eigenen Instinkte hören zu lassen. Diese sollen sie durch die Spielwelt führen und letztendlich dafür sorgen, dass verschiedene Hinweise auf eine natürliche Art und Weise aufgedeckt werden. Als Beispiel ist im „Investigation Gameplay“-Video ist zu sehen, wie Remi das Dorf Jova erkundet. Nur mit wenigen Infos ausgestattet, liegt es an ihm, Antworten zu suchen.

Diese kann unser „Hell is Us“-Protagonist einmal durch die genaue Untersuchung der Umgebung erhalten. Darüber hinaus ist es ebenso möglich, sich mit den letzten Bewohnern des Ortes zu unterhalten, um von ihnen weitere Details zu erfahren. Während eurer Nachforschungen sollt ihr auch immer wieder über in der Spielwelt versteckte Geheimnisse stolpern können. Um das Spiel abzuschließen, soll es allerdings nicht nötig sein, diese zu entdecken.

„Hell is Us“ erscheint am 4. September 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

Wie gefällt euch das neue „Investigation Gameplay“-Video zu „Hell is Us“?

