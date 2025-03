Killing Floor 3: Wenige Wochen vor Release – Blutiger Ego-Shooter verschoben

Eigentlich sollte der blutige Horror-Ego-Shooter "Killing Floor 3" bereits in wenigen Wochen in den Händen der wartenden Spielerinnen und Spieler landen. Nun haben die Verantwortlichen den Titel jedoch kurzfristig verschoben.

Seit mehr als acht Jahren warten Fans der blutigen „Killing Floor“-Reihe inzwischen auf eine Fortsetzung. Eigentlich sollte diese lange Wartezeit in rund zweieinhalb Wochen endlich ihr Ende erreichen, denn der blutige Ego-Shooter „Killing Floor 3“ sollte am 25. März 2025 im Handel erscheinen. Allerdings wird daraus jetzt nichts mehr: Entwicklerstudio Tripwire Interactive hat das Spiel offiziell verschoben. Der Release nun irgendwann später in 2025 erfolgen.

Die Bestätigung erfolgte jüngst über den offiziellen X-Account (ehemals Twitter). In einer kurzen Mitteilung wendet sich das Entwicklerteam an die wartenden Fans. Darin räumen die Macher ein, sie hätten nach der letzten Closed-Beta-Phase erkannt, „dass wir das Ziel verfehlt haben.“ Dieses angestrebte Ziel sei es, sowohl einen „ehrgeizigen Schritt vorwärts“ zu gehen als auch „das Spielerlebnis zu erhalten, das ihr kennen und lieben gelernt habt.“

Entwicklerteam arbeitet einen Zeitplan aus, um Probleme zu beheben

Gegenwärtig würde das Team von Tripwire Interactive gemeinsam mit der Embracer Group, dem Mutterkonzern des Entwicklerstudios, einen Zeitplan erarbeiten. So möchten die Verantwortlichen sicherstellen, all jene Probleme zu beheben, die während der letzten Beta-Phase aufgetreten waren. Zu diesen Problemen gehören etwa „die Leistung/Stabilität, die Benutzeroberfläche/Benutzererfahrung, die Beleuchtung und das Waffengefühl.“

Es wäre zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch zu früh, um genauere Details hinsichtlich der Fehlerbehebungen zu verraten, die bis zum Release von „Killing Floor 3“ ihren Weg ins Spiel finden sollen, allerdings könnte das Entwicklerteam schon jetzt bestätigen, „dass ein Update, das es euch ermöglicht, eure Perk-Klasse und euren Charakter unabhängig voneinander auszuwählen, für die Zeit nach dem Release geplant ist.“ Weitere Infos und Updates sollen später folgen.

In „Killing Floor 3“ schließt ihr euch der Rebellengruppe Nightfall an, um der berüchtigten Horzine Corporation das Handwerk zu legen. Der Konzern hat eine perfekte Armee erschaffen, die aus biotechnisch modifizierten beziehungsweise optimierten Monstern besteht. Diese Zeds erweisen sich jedoch schon bald als eine gewaltige Bedrohung und hier kommen ihr uns eure Rebellenfreunde ins Spiel: Ihr müsst den Kampf aufnehmen, um die Menschheit zu retten!

„Killing Floor 3“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam) in Entwicklung. Der Release des blutigen Horror-Ego-Shooters ist für einen späteren Zeitpunkt in 2025 geplant.

Was ist eure Meinung zur Verschiebung von „Killing Floor 3“?

