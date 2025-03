Monster Hunter Wilds: Nächstes Update angekündigt – Termin und Inhalte im Changelog

Für „Monster Hunter Wilds“ wird bereits in Kürze das nächste Update erscheinen. Der Patch mit der Versionsnummer 1.000.05.00 soll die Monsterjagd von störenden Problemen befreien und auch einen weiteren Fortschrittsfehler beheben, der unter Umständen ein Vorankommen in der Hauptmission verhindern kann.

„Monster Hunter Wilds“ stellt die bislang größte Veröffentlichung in diesem Jahr dar. So konnte das neue Action-Rollenspiel von Capcom nicht nur für einen Nutzerrekord auf Steam sorgen, sondern gilt ab sofort auch als der am schnellsten verkaufte Titel in der Geschichte des Unternehmens. Zudem verhalf das Spiel der PS5 in Japan zu einem außerordentlichen Verkaufsschub.

Doch zum aktuellen Zeitpunkt verläuft die Monsterjagd noch nicht völlig reibungslos. So konnte zuletzt auch ein Fehler im Spiel dafür sorgen, dass ein Fortschreiten in der Hauptmission verhindert wurde. Vor drei Tagen schaffte Capcom jedoch mit einem Update Abhilfe. Nun kündigten die Entwickler mit Patch 1.000.05.00 bereits die nächste Aktualisierung an, die schon in Kürze erscheinen wird.

Wie Capcom in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) angekündigt hat, wird Update 1.000.05.00 für „Monster Hunter Wilds“ ab dem 10. März auf allen Plattformen zum Download zur Verfügung stehen. Und offenbar haben die Verantwortlichen einen weiteren Fortschrittsfehler entdeckt, der in Kapitel 5-1 der Hauptquest auftreten und einen Abschluss der Mission unmöglich machen kann.

Mit dem kommenden Patch soll dieses Problem jedoch aus der Welt geschafft werden. Zudem wird man weitere Verbesserungen vornehmen und die allgemeine Stabilität des Spiels erhöhen. Dass „sich einige Monster unter bestimmten Umständen merkwürdig verhalten“, soll ebenfalls behoben werden.

Monster Hunter Wilds – Update 1.000.05.00 wird folgende Probleme beheben:

Die Essenseinladung bei Azuz und Sild findet manchmal nicht statt

Bei der Verwendung der Ausrüstungsausstattung tritt ein Problem auf, das dazu führt, dass Dekorationen von der Ausrüstung entfernt werden, die Bogengewehr-Anpassung auf die Standardeinstellung zurückgesetzt wird und Kinsekten auf die anfängliche Seltenheitsstufe zurückgesetzt werden

Beim Abschneiden von Monsterteilen verwandeln sich die Teile in Monsterteile eines anderen Monsters

Gravios entwickelt keine Resistenz gegen Zucken, nachdem seine Teile zerbrochen sind.

Ein Problem, das zu Abstürzen oder dazu führen kann, dass sich einige Monster unter bestimmten Umständen merkwürdig verhalten

Einige Fähigkeiten werden unter bestimmten Bedingungen unbeabsichtigt aktiviert

Manche Items/Belohnungen können unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach erhalten werden

Beim Versuch, mit einem Fangnetz einen Fisch zu fangen, schwimmen die Fische in der Nähe nicht vom Angelplatz weg

Einige Umgebungsfunktionen wie schwimmende Trümmer können mehrfach aktiviert werden

Ein Problem, bei dem die Hauptmission: Kapitel 5-1 „Omen“ nicht fortgesetzt werden kann

Palicos Unterstützungsbewegung „Vitalitätswespe anlocken“ kann dazu führen, dass der Jäger auf einige Steuerelemente nicht mehr reagiert

Beim Scrollen durch die Questliste werden nur die ersten 20 Quests korrekt angezeigt

Ein Problem, das möglicherweise zu einem erzwungenen Beenden des Spiels führt, wenn ein Spiel mit gespeicherten Daten gestartet wird, bei denen ein erzwungenes Beenden aufgetreten ist

Capcom weist erneut darauf hin, dass alle Online-Sitzungen in „Monster Hunter Wilds“ beendet werden, sobald das neue Update verfügbar ist. Um weiterhin online spielen zu können, ist eine Installation zwingend notwendig. Zudem ist man sich weiterer Probleme bewusst, die in einem kommenden Patch behoben werden sollen. Dabei handelt es sich um folgende Fehler:

Beim Abfeuern einer SOS-Leuchtrakete direkt nach Beginn einer Quest tritt ein Netzwerkfehler auf

Link-Mitglieder haben gegenüber anderen Spielern keine Priorität und werden möglicherweise an manchen Orten, einschließlich Basislagern, nicht angezeigt

Palicos Angriffe mit stumpfen Waffen verursachen keine Betäubungs- und Erschöpfungsschäden.

In einigen Fällen kann das Jägerprofil nicht richtig bearbeitet werden

Wer in „Monster Hunter Wilds“ aktuell auf der Suche nach etwas Abwechslung ist, kann ab sofort auch eine Reihe neuer Event-Quests in Angriff nehmen. Die zeitlich begrenzten Aufgaben bieten exklusive Belohnungen in Form von Ausrüstungsteilen oder Materialien. Brandneue Inhalte werden schließlich im April folgen, wenn das erste große Inhalts-Update erscheinen soll und unter anderem neue Monster mit sich bringen wird.

Außerdem wird das umfangreiche Update auch einen neuen Ort ins Spiel integrieren, an dem sich die Jäger treffen können, sobald sie die Hauptgeschichte erfolgreich absolviert haben. Wer auf der Suche nach einer Herausforderung ist, darf sich zudem über ein besonders starkes Monster freuen.

Erhältlich ist „Monster Hunter Wilds“ seit dem 28. Februar 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren