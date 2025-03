PlayStation vs. Xbox: Konsolenkrieg war laut Ex-Xbox-Chef „gesund“, aber Zeiten haben sich geändert

PlayStation vs. Xbox:

In den frühen 2000er Jahren lieferten sich Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft einen intensiven Wettbewerb um die Gunst der Spieler, von dem die Branche letztlich auch profitiert habe. Das sagte jetzt der ehemalige Xbox-Chef Peter Moore. Doch mittlerweile haben sich die Zeiten geändert.

Der Konsolenmarkt der frühen 2000er Jahre war geprägt von einem Wettbewerb zwischen Sony und Microsoft, die mit ihren Plattformen regelrecht um die Spieler gerungen haben. Mittendrin war damals auch Peter Moore, der 2003 zu Microsofts Xbox-Abteilung stieß und dabei half, mit Sonys PS2 und Nintendos GameCube zu konkurrieren. Im Anschluss war er auch für die Xbox 360 verantwortlich.

Seine Bekanntheit erlangte Peter Moore damals vor allem durch seine aufsehenerregenden Auftritte auf der E3-Spielemesse. So enthüllte er den Release-Termin von „Halo 2“ mit einem Tattoo und präsentierte auch das Logo von „GTA 4“ auf seiner Haut, um die Verbindung der Reihe von Rockstar Games zur Xbox zu stärken. Nun betonte er, wie „gesund“ die damaligen Konsolenkriege für die Branche waren, doch inzwischen hätten sich die Zeiten geändert.

„Natürlich habe ich den Kampf gefördert“

Wie der ehemalige Xbox-Chef in einem Interview mit Danny Peña, Gaming-Berater und Gründer von Gamertag Radio, erzählt hat, waren solche PR-Aktionen zur damaligen Zeit einfach notwendig, um die Branche zu stärken. „Wir mussten damals eine Menge Überzeugungsarbeit leisten, und gleichzeitig waren wir jung genug, um Spaß zu haben und all den albernen Kram und die Stunts zu machen, die wir gemacht haben“, so Moore. „Ich denke, die Konsolenkriege, auf die Sie anspielen, waren gesund für die Branche.“

So sieht Moore sich mit Blick auf den Konsolenkrieg nicht ganz unschuldig: „Schauen Sie, ich habe es schon einmal gesagt – natürlich habe ich den Kampf gefördert, weil ich denke, dass Gamer es liebten, Xbox gegen PlayStation, vielleicht auch Nintendo, zu sehen, und ich denke, das war ein steigender Strom, der alle Schiffe anhob.“

Peter Moore über den Wandel von Microsoft und der Industrie

Doch heutzutage hat sich die Situation geändert: Microsoft verfolgt mittlerweile eine Multiplattform-Strategie und veröffentlicht seine Spiele auch für die PS5. Moore glaubt sogar, dass sie sich am liebsten nur noch auf Software beschränken würden, doch die Spieler haben nach wie vor Interesse an Konsolen.

„Wenn [Microsoft] die Wahl hätte, würden sie Hardware herstellen? Nein“, sagte er. „Wären sie begeistert, wenn sie ein Unternehmen mit Hunderten von Milliarden Dollar sein könnten, das Inhalte direkt auf Ihren Fernseher liefert, auf welchen Monitor auch immer Sie spielen möchten? Auf jeden Fall.“

Abschließend erklärte Moore, dass er nachvollziehen könne, warum Microsoft sich aus Konsolenkriegen zurückziehe. Er bedauerte jedoch, dass dadurch etwas von der ‚Kampflust‘ verloren gegangen sei. „Die Übernahme von Activision Blizzard hat bei Microsoft einiges verändert, das weiß ich genau“, sagte er. „Das sind nicht mehr die alten Konsolenkriege, in denen man sich gegenseitig bekämpft, Kunden abwirbt, Marktanteile erobert und die Verkaufszahlen in die Höhe treibt. Es geht jetzt um viel größere wirtschaftliche Dimensionen.“

„Ist dadurch etwas von der Leidenschaft verloren gegangen, von der die Branche meiner Meinung nach gelebt und sich weiterentwickelt hat? Ich denke schon, ja.“

