PS5: Hochgelobtes PS4-Spiel von 2020 erhält unerwartete Next-Gen-Version

Überraschungs-Release für die PS5: Ein gefeiertes PS4-Highlight aus dem Jahr 2020 ist ab sofort in einer nativen PS5-Version verfügbar. Besitzer des Originals können das Upgrade ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

„Spelunky 2“, die von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeierte Fortsetzung des beliebten Roguelike-Klassikers, erschien ursprünglich im September 2020 für die PS4 und zählte in seinem Erscheinungsjahr zu den bestbewerteten Titeln. Nun hat das Spiel überraschend eine native Version für die PS5 erhalten.

Obwohl das gefeierte Indie-Abenteuer von Mossmouth und Blitworks dank Abwärtskompatibilität bereits auf der PlayStation 5 spielbar war, ermöglicht das jüngste Update jedoch ein flüssigeres Spielerlebnis mit einer beeindruckenden Bildrate von 120 Bildern pro Sekunde – vorausgesetzt, ein kompatibler Bildschirm ist vorhanden.

PS5-Version von Spelunky 2 ab sofort erhältlich

Die Veröffentlichung der nativen PS5-Version von „Spelunky 2“ kam völlig überraschend, da die Entwickler im Vorfeld keinerlei Ankündigung gemacht hatten. Umso erfreulicher ist es, dass Spieler den gefeierten Plattformer jetzt in seiner optimalen Form auf der Sony-Konsole erleben können. Besitzer einer Xbox Series X/S kamen schon 2022 in den Genuss eines Next-Gen-Updates.

Besitzer der PS4-Version von „Spelunky 2“ können die PS5-Fassung ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Für alle anderen werden im PS Store aktuell 19,99 Euro fällig. Wer das hochgelobte Roguelike, das einen Metascore von 87 Punkten erzielen konnte, bislang noch nicht gespielt hat und einer Herausforderung nicht abgeneigt ist, sollte definitiv einen Blick riskieren. Wie in FromSoftwares „Souls“-Spielen ist das Gefühl, einen schwierigen Abschnitt gemeistert zu haben, äußerst befriedigend.

Worum geht es in Spelunky 2?

In „Spelunky 2“ übernehmen Spieler die Rolle von Ana Spelunky, der Tochter des Protagonisten aus dem ersten Spiel. Um ihre verschollenen Eltern zu finden, begibt sie sich auf eine beschwerliche Reise zum Mond. Diese führt sie durch verschiedene, zufällig generierte Umgebungen voller Gefahren und Geheimnisse, während jede Welt einzigartigen Feinde, Fallen und Herausforderungen bietet.

Da es sich um ein Roguelike handelt, beginnt das Abenteuer nach jedem Bildschirmtod von vorne. Allerdings ermutigt das Spiel dazu, aus seinen Fehlern zu lernen und die eigenen Strategien zu überdenken. Um die gefährlichen Level zu meistern, sind präzise Sprünge und Klettermanöver unerlässlich. Zudem helfen eine Vielzahl von Gegenständen, Waffen und Werkzeugen dabei, die Gefahren in Form von Fallen und Gegnern zu überwinden.

„Spelunky 2“ gehört zu den beliebtesten Vertretern des Roguelike-Genres, was vor allem am sehr guten Gameplay, der hohen Wiederspielbarkeit und dem anspruchsvollen, aber belohnenden Schwierigkeitsgrades liegt. Zudem wird auch ein Koop-Modus für bis zu vier Spieler angeboten. Zuletzt bekam das Roguelike auch eine Episode in Amazons erfolgreicher Gaming-Anthologie-Serie „Secret Level“ spendiert.

