PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Mit „Split Ficton“ ist in dieser Woche ein neues Spiel der Hazelight Studios auf den Markt gekommen. Die Entwickler machten zuvor schon mit den Koop-Spielen „A Way Out“ und „It Takes Two“ von sich reden.

Auch „Split Fiction“ setzt auf ein Abenteuer für zwei Spieler, bei dem die aufstrebenden Schriftstellerinnen Mio und Zoe im Mittelpunkt stehen. Was euch in dem neuen SciFi-Titel erwartet, könnt ihr in unserem Test von „Split Fiction“ nachlesen. Das Abenteuer ist seit dem 6. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

Das ist an diesen freien Tagen sonst noch los

Schon in der letzten Woche haben wir euch auf den derzeit laufenden Sale im PlayStation Store aufmerksam gemacht. Bei der Aktion „Dealmania“ gibt es derzeit mehr als 2.200 Spiele, Bundles und Erweiterungen für PlayStation 5 und PlayStation 4 günstiger.

„Dealmania“ läuft noch bis zum 13. März 2025 um 0:59 Uhr. Dabei wurden unter anderem Titel wie die „Horizon“-Reihe, „Lords of the Fallen“, „Sackboy: A Big Adventure“ oder auch „Squirrel with a Gun“ im Preis gesenkt. Insgesamt gibt es in der Zeit satte 2.296 Titel günstiger abzustauben.

Auch auf Steam ist wieder einmal eine neue Aktion angelaufen. Diese steht unter dem Motto „Steam Festival der Visual Novels“ und dreht sich um Spiele mit mitreißenden Geschichten. Bis zum 10. März um 18 Uhr deutscher Zeit gibt es nicht nur Rabatte und kostenlose Demos. Steam-Spieler können sich auch wieder Gratis-Items im Punkteshop sichern.

Eine Warnung gab es vor wenigen Tagen für die Nutzer, die als Xbox Insider registriert sind. Über das Microsoft-Programm können Spieler beispielsweise neue Features auf der Xbox testen. Nun aber berichten einige Teilnehmer, dass ihre Konsole durch das neueste Beta-Update auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Xbox Insider sollten also das neueste Update vorsichtshalber nicht auf ihr Gerät laden.

Nun zu euch: Was spielt ihr am Wochenende oder welche Titel habt ihr euch gerade neu zugelegt? Schreibt es uns in die Kommentare!

