Rennsport: Konkurrenz für Gran Turismo 7? Nacon bringt die Rennsim auf die PS5

Im Zuge der Nacon Connect 2025 nahm der Publisher am gestrigen Donnerstagabend mehrere Ankündigungen vor. Darunter befand sich die Rennsimulation "Rennsport", die Nacon für einen Release auf der PS5 und der Xbox Series X/S bestätigte.

Im vergangenen Dezember startete die von Teyon und Competition Company entwickelte Rennsimulation „Rennsport“ auf dem PC in den Early-Access.

Offiziellen Angaben zufolge soll uns mit „Rennsport“ ein realistisches Rennspiel ins Haus stehen, das nicht weniger als die „Zukunft des Simracings“ darstellt. Auch wenn der Fokus aktuell auf der Weiterentwicklung der PC-Version liegt, nutzte Nacon die gestrige Nacon Connect, um „Rennsport“ für die PS5 und die Xbox Series X/S anzukündigen.

Einen Termin spendierte der Publisher der Konsolenversion nicht. Denkbar wäre aber, dass Nacon diese parallel zum PC-Launch der Version 1.0 veröffentlicht.

Was hat Rennsport zu bieten?

Laut der offiziellen Beschreibung verfolgen die Entwickler große Ziele und möchten mit „Rennsport“ eine fotorealistische Rennsimulation abliefern, die den höchsten Level an Multiplayer-Wettbewerb bietet.

„Hier kommen Gamer, Rennfahrer, E-Sport-Profis, Modder und Autoenthusiasten zusammen, um ihre Leidenschaft für Autorennen und besondere Autos zu leben, zu fahren und zu teilen“, führt das Team aus.

Im Multiplayer tretet ihr gegen andere Spieler an, die sich auf dem gleichen Leistungsniveau wie ihr befinden, oder macht euch daran, euch in den Liga-Ranglisten einen Namen zu machen.

„Rennsport“ verlagert den Fokus auf Rundstreckenrennen und enthält zahlreiche lizenzierte Rennstrecken. Darunter bekannte Namen wie den Autodromo Nazionale Monza, den Circuit de Spa-Francorchamps oder den Daytona International Speedway. Der Fokus im Bereich der Fahrzeuge liegt auf Klassen wie GT3, GT4 oder Hypercars.

Die finale Version von „Rennsport“ wartet mit einer Crossplay-Unterstützung auf und unterstützt somit plattformübergreifende Rennen auf dem PC, der Xbox Series X/S und der PS5.

Wie kommt die Rennsim bei den Spielern an?

Ob sich „Rennsport“ auf der PS5 in der Tat zu einem möglichen Konkurrenten für den Platzhirsch „Gran Turismo 7“ entwickeln kann, bleibt abzuwarten. Das bisherige Feedback der Spieler auf dem PC deutet nämlich an, dass die Entwickler noch einiges an Arbeit vor sich haben. Auf Steam reichte es im Bereich der Nutzerwertungen lediglich für das Rating „Größtenteils negativ“.

Wie ein Blick auf die Nutzerrezensionen verdeutlicht, kritisieren die Spieler mehrere Aspekte des Rennspiels. Darunter die laut ihrer Meinung nicht mehr zeitgemäße Grafik, die Motorensounds der Fahrzeuge, diverse Bugs oder Performance-Probleme.

Da sich „Rennsport“ derzeit noch im Early-Access befindet, bleibt jedoch abzuwarten, in wie weit diese Probleme auch in der Vollversion zu finden sind.

