Split Fiction: Historischer Erfolg für EA – Koop-Abenteuer bricht mit 13-jährigem Negativtrend

Electronic Arts gehört zu den größten Videospiel-Publishern der Welt und generiert jährlich einen Umsatz in Milliardenhöhe. Das liegt am umfangreichen Spieleportfolio des Unternehmens und vor allem an den äußerst populären Sportspielreihen wie beispielsweise „EA Sports FC“ (ehemals „FIFA“), das gerade bei uns in Deutschland die jährlichen Verkaufscharts anführt.

Doch die wahrgenommene Gesamtqualität der EA-Titel hat in den letzten Jahren spürbar nachgelassen. Zuletzt musste der Publisher auch einige Misserfolge verbuchen und Titel wie „Battlefield 2042“ oder auch das im letzten Jahr veröffentlichte „Dragon Age: The Veilguard“ konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Doch dank „Split Fiction“ ist es EA jetzt gelungen, einen 13-jährigen Negativtrend zu beenden und wieder einen von der Kritik gefeierten Titel abzuliefern.

Nach 13 Jahren: EA knackt erneut die 90-Punkte-Marke bei Metacritic

EA ist im Besitz zahlreicher milliardenschwerer Franchises wie „Die Sims“, „Dragon Age“, „Mass Effect“, „Star Wars Jedi“ oder „Titanfall“, doch seit 13 Jahren ist es keinem Spiel des Publishers gelungen, so viel Lob von Kritikern zu bekommen, wie das kürzlich erschienene „Split Fiction“. So konnte das Koop-Abenteuer von Entwickler Hazelight ausgezeichnete Test-Wertungen einfahren und ist mit einem Metascore von 91 Punkten aktuell das bestbewertete Spiel des Jahres.

Der letzte Titel von EA, der einen Metacritic-Score von 90 oder mehr Punkten erzielen konnte, geht auf das Jahr 2012 zurück. Wie dem X-Nutzer Kami (via GameRant) auffiel, handelte es sich dabei um „Mass Effect 3“. Das gefeierte Sci-Fi-Rollenspiel von Entwickler BioWare wurde damals für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht und war ein riesiger Erfolg. Sowohl Spieler als auch Kritiker waren begeistert, was in einem Metascore von 93 Punkten mündete.

Warum wurde Split Fiction im Vergleich zu anderen EA-Spielen so gut bewertet?

Weshalb ausgerechnet ein kooperatives Multiplayer-Spiel die langjährige Metacritic-Durststrecke von EA beenden konnte, liegt natürlich an vielen Faktoren. An erster Stelle ist „Split Fiction“ zunächst einmal ein sehr gutes Spiel, dass vor allem die Spieler und den Spaß in den Vordergrund rückt. Es bietet ein gelungenes Gameplay und eine hohe Qualität, während die Koop-Spezialisten von Entwickler Hazelight ihr Handwerk in den letzten Jahren nahezu perfektionieren konnten.

Auf der anderen Seite sorgte EA in der Vergangenheit vor allem durch aggressive Monetarisierung in vielen der eigenen Spiele für Kritik. So führten Lootboxen, Mikrotransaktionen oder andere Formen der In-Game-Käufe zu Kontroversen. Zudem waren viele EA-Titel wie beispielsweise „Anthem“ oder „Battlefield 2042“ von technischen Problemen geplagt, während „Dragon Age: The Veilguard“ zuletzt auch zeigte, dass EA Probleme damit hat, die von den Spielern gewünschten Konzepte abzuliefern und richtige Designentscheidungen zu treffen.

Weitere Meldungen zu Split Fiction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren