Split Fiction: Klare Absage an Mikrotransaktionen – Director über negative Auswirkungen auf Spiele

Auch in "Split Fiction" verzichteten die Entwickler von Hazelight auf Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe. Und dies hat laut Game Director Joses Fares auch einen guten Grund.

Mit „Split Fiction“ lieferten die Entwickler von Hazelight eines der Highlights des noch jungen Videospieljahres 2025 ab. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung sammelte Game Director Josef Fares mit einer deutlichen Absage an Mikrotransaktionen Pluspunkte bei den Spielern.

In einem Video griff Fares die Reaktionen der Community auf seine Aussagen auf und legte noch einmal nach. Wie Fares betonte, gelten seine Aussagen zu Mikrotransaktionen nicht nur für das frisch veröffentlichte „Split Fiction“. Auch in kommenden Spielen von Hazelight müssen die Spieler laut Fares keine Mikrotransaktionen befürchten.

Laut dem Game Director fällt seinem Team diese Entscheidung leicht, da Ingame-Käufe und andere Monetarisierungsmaßnahmen seiner Meinung nach negativen Einfluss auf das Design von Spielen nehmen.

Fares begründet seinen Standpunkt zu Mikrotransaktionen

„In meinen Augen nimmt so ein Blödsinn Einfluss auf das Design und darauf, wie ein Spiel gemacht werden sollte“, so Fares. „Jedes Mal, wenn eine Designentscheidung getroffen wird, die darauf abzielt, mehr Geld mit dem Spiel zu verdienen, halte ich das für ein großes Problem. Das bremst unsere Branche in kreativer Hinsicht aus.“

Aussagen, die bei den Spielern erwartungsgemäß sowohl in den Kommentaren unter dem Video als auch in den sozialen Medien sehr gut ankamen.

Mit seinen Aussagen zu Mikrotransaktionen kritisiert Fares die Branche nicht zum ersten Mal. In einem im Februar geführten Interview wies der Game Director beispielsweise darauf hin, dass hochwertige Splitscreen-Coop-Erfahrung zuletzt eher Mangelware waren. Hier sprach er unter anderem Ubisoft direkt an.

„Andere Publisher machen das nicht. Und das macht mich verrückt“, meinte Fares zum Mangel an Splitscreen-Titeln. „Wir spielen diese Spiele. Und die Menschen lieben sie. Ich meine, ich sehe mir Ubisoft an. Sie haben derzeit Probleme und ich hoffe, dass jemand von dort dieses Interview hört. Aber warum nehmen sie nicht Sam Fisher und machen ein reines Splitscreen-Spiel?“

Das bestbewertete Spiel des Jahres

Nachdem sich das 2021 veröffentlichte „It Takes Two“ mehr als 20 Millionen Mal verkaufte, könnte Hazelight mit „Split Fiction“ den nächsten großen Hit abgeliefert haben. An den internationalen Reviews wird es zumindest nicht scheitern. Nach mehr als 80 Wertungen bringt es die PS5-Version des Coop-Abenteuers auf einen Metascore von 91.

Damit handelt es sich bei „Split Fiction“ um das bislang bestbewertete Spiel des Jahres 2025. Auch in unserem ausführlichen Test konnte der neue Coop-Titel von Hazelight überzeugen.

„Split Fiction“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

