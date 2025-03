Test Drive Unlimited Solar Crown: Neue Spielmodi, Autos & mehr – Season 3 hat einen Termin

Bereits seit fast 40 Jahren ist die „Test Drive“-Reihe aus dem Racing-Game-Genre kaum mehr wegzudenken. Der jüngste Ableger des langlebigen Franchise, „Test Drive Unlimited Solar Crown“, konnte zu seinem Start im September 2024 jedoch weder Kritiker noch Spielerinnen und Spieler so wirklich von sich überzeugen. Mit dem nächsten großen Update wollen die Macher das Steuer nun wieder herumreißen. Season 3 des Racing-MMOs hat jetzt einen Termin!

Los geht es am 19. März 2025. Für Season 3 versprechen Entwicklerstudio KT Racing und Publisher Nacon verschiedene Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Spieler. So wollen die Verantwortlichen den Erwartungen der Community gerecht werden. Hierbei behilflich sein sollen unter anderem zwei neue Spielmodi: Ein Solo-Modus, der unter anderem eine „Pause“-Funktion sowie neue Schwierigkeitsstufen für KI-Gegner beinhaltet.

Navigation Mode und viele weitere neue Inhalte

Darüber hinaus erwartet euch in Season 3 von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ der neue Navigation Mode. Dieser lässt euch eure eigene Route zu einem gewünschten Zielort erstellen und die schnellste Zeit auswählen. Doch das sind natürlich noch längst nicht alle neuen Inhalte, auf die sich Fans des MMO-Rennspiels freuen dürfen. Euch erwarten neue wöchentliche Live-Events sowie ein überarbeiteter und kostenloser Solar Pass, der nun 50 statt 25 Levels umfasst.

Des Weiteren erwarten euch in Season 3 verschiedene neue Customization-Optionen, etwa anpassbare Nummernschilder für eure Wagen, frische Inhalte in Clan Stores und die Rückkehr der Convoy-Missionen. Am Ende des kurzen Season 3 Preview Trailers feiern zudem die Car Delivery Missions ihr Comeback, in denen ihr Autos an einem vorgegebenen Zielort abliefern müsst. Das ursprünglich angekündigte „Clan Wars“-Feature wurde derweil verschoben.

Abgerundet wird Season 3 von „Test Drive Unlimited Solar Crown“ von drei neuen Autos, mit denen ihr die Spielwelt erkunden dürft. Genauer dürft ihr euch auf diese Boliden freuen:

Aston Martin Valor

DeLorean DMC-12

Ferrari LaFerrari Aperta

„Test Drive Unlimited Solar Crown“ ist für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich. Season 3 des MMO-Rennspiels startet am 19. März 2025.

Freut ihr euch auf Season 3 von „Test Drive Unlimited Solar Crown“?

