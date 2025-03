Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Fans sind enttäuscht – Beliebter Modus aus Teil 4 gestrichen

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ bringt den Skateboard-Klassiker auf die aktuelle Konsolen zurück. Doch im Vergleich zum Original wurde ein beliebter Modus aus dem vierten Teil gestrichen, was von den Fans nicht sonderlich gut aufgenommen wird.

In dieser Woche kündigte Activision mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ die Rückkehr des beliebten Skateboard-Klassikers an. Neben den ursprünglichen Inhalten aus den Originalspielen werden die Remakes auch jede Menge Neuerungen beinhalten.

Allerdings haben die verantwortlichen Entwickler am vierten Teil eine gravierende Änderung vorgenommen, die innerhalb der Fangemeinde jetzt für Enttäuschung sorgte. So müssen die Spieler in der kommenden Neuauflage von „Tony Hawk’s Pro Skater 4“ auf einen elementaren Bestandteil verzichten.

Originaler Karrieremodus aus Teil 4 fehlt

Wie Publisher Activision jetzt gegenüber dem Magazin Kotaku bestätigt hat, wird die überarbeitete Version von „Tony Hawk’s Pro Skater 4“ nicht den beliebten Karrieremodus aus dem Originalspiel enthalten. Dieser wurde nämlich gestrichen und stattdessen durch die bekannten Zwei-Minuten-Herausforderungen ersetzt.

Seitens Kotaku heißt es dazu: „Kotaku hat von Activision bestätigt bekommen, dass THPS 3+4 nicht den originalen Karrieremodus aus der ursprünglichen PS2-Version von THPS4 enthalten wird. Stattdessen wird es, wie in den ersten drei Spielen, in jedem THPS4-Level eine Liste mit Herausforderungen geben, die in einem 2-Minuten-Lauf abgeschlossen werden müssen.“

„Tony Hawk’s Pro Skater 4“ war der erste Teil der Reihe, der sich vom zweiminütige Zeitlimit verabschiedete und in dem die Spieler die Level im Karrieremodus frei erkunden konnten. In der offenen Umgebung wurden die Herausforderungen von verschiedenen NPCs verteilt. Auch die späteren Spiele der Serie bauten auf dieser neuen Formel auf. Doch für das Remake müssen die Spieler jetzt darauf verzichten.

Spieler zeigen sich von dieser Entscheidung enttäuscht

Innerhalb der Community kommt diese Entscheidung nicht sonderlich gut an. Auf dem Subreddit zur „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe traten die Fans ihren Unmut breit. So erwähnen gleich mehrere Spieler, dass der Verzicht auf den klassischen Karrieremodus ein „Dealbreaker“ sei. An anderer Stelle wird erwähnt, dass es so „zu einem komplett anderen Spiel“ wird und es „buchstäblich die Seele des Spiels“ entfernen würde.

Weshalb Activision sich dazu entschieden hat, auf den beliebten Modus zu verzichten, ist nicht bekannt. Vermutlich wollte man die Struktur des Spiels an die anderen Remakes anpassen. Der Karrieremodus aus Teil 4 ist allerdings nicht das einzige, was fehlt. Ein Blick auf die Liste der Skater zeigt, dass ein bekannter Name ebenfalls nicht mehr mit dabei ist.

Erscheinen wird „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ am 11. Juli 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Neben der Standardfassung wird es auch eine digitale Deluxe Edition geben, die neben einigen Extras auch verfrühten Zugriff auf das Spiel gewährt. Die Collector’s Edition hingegen enthält sogar ein limitiertes Skateboard in Originalgröße aus Tony Hawks „Birdhouse“-Kollektion.

