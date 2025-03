Xbox Series X/S: GTA 6 könnte laut Analyst ein letzter Höhepunkt sein – Wenn es Sony nicht gäbe

Spätestens mit der offiziellen Ankündigung von „Forza Horizon 5“ für die PS5 dürfte endgültig klar geworden sein, dass das Konsolenrennen für Microsoft in dieser Generation gelaufen ist.

Auch Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer räumte die Niederlage im letzten Monat indirekt ein und wies in einem Interview darauf hin, nicht mehr zu versuchen, Nutzer auf die Xbox-Plattformen zu ziehen. Stattdessen gehe es Microsoft zukünftig darum, Spieler auf möglichst vielen Plattformen anzusprechen. Doch was bedeutet das Ganze für die ohnehin rückläufigen Verkaufszahlen der Xbox-Hardware?

Auf diese Frage ging MIDiA Research-Analyst Rhys Elliott im Interview mit Windows Centals Jez Corden ein. In dem Gespräch wies der Marktforscher zunächst darauf hin, dass das vierte Quartal 2024 die Dominanz der PS5 noch einmal unter Beweis stellte.

„Im vierten Quartal 2024 verkaufte PlayStation 9,5 Millionen PS5 (so viele wie noch nie in einem Quartal) und der Hardwareumsatz stieg im Jahresvergleich um 23 Prozent. Der Umsatz von Xbox hingegen verzeichnete einen Rückgang von 29 Prozent“, erklärte der Analyst.

Sorgt GTA 6 für ein letztes Aufbäumen der Xbox Series X/S?

Während es an der Hardware-Front seit längerer Zeit kriselt, habe sich Microsoft auch durch die Übernahmen von Bethesda Softworks und Activision Blizzard zu einem der größten Publisher überhaupt entwickelt. Daher sei laut Elliott nachvollziehbar, dass der Fokus des Redmonder Unternehmens mittlerweile auf einer Multiplattform-Strategie liege.

Für einen letzten Höhepunkt beziehungsweise ein letztes Aufbäumen der Xbox Series X/S könnte zumindest in der Theorie Rockstars Blockbuster „GTA 6“ sorgen. Analysten gehen bereits seit längerer Zeit davon aus, dass „GTA 6“ einer kriselnden Branche noch einmal Aufschub verleiht und für reichlich verkaufte Konsolen sorgt.

In einer Zeit, in der das Geld der Kunden alles Andere als locker sitzt, könnte der niedrige Preis der Xbox Series S ein wichtiges Argument sein.

„Die Generation der Series X/S und PS5 ist entschieden. Aber Xbox könnte die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 als letzten großen Höhepunkt für seine Series X/S-Generation nutzen. Dank des niedrigen Preises der Series S“, führte der Analyst aus. „Wie Rockstars andere Flaggschiff-Titel wird GTA 6 zuerst für PlayStation und Xbox erscheinen, bevor es für den PC kommt.“

„Daher könnte es sich für Xbox auszahlen, eine große Werbekampagne für die Series S zu starten und einen Ausverkauf mit GTA 6 zu verknüpfen. Als einen letzten Höhepunkt dieser Generation. Das Marketing-Team sollte kräftig die Werbetrommel rühren und betonen, dass die Series S der günstigste Weg ist, um GTA 6 zu spielen“, heißt es weiter.

Sichert sich Sony die Marketingrechte an GTA 6?

Insbesondere für Spieler mit einem knappen Budget könnte die Xbox Series S in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine verlockende Alternative sein. Allerdings weist Elliott darauf hin, dass Sony alles daran setzen dürfte, sich die exklusiven Marketingrechte an „GTA 6“ zu sichern, um neue Spieler auf die PS5 zu holen. Ähnlich lief es bereits bei „Hogwarts Legacy“.

„Der traurige blaue Elefant im Raum ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich nicht Microsoft, sondern PlayStation die Marketingrechte für GTA 6 sichern wird. Hogwarts Legacy hat viele Nicht-Konsolenbesitzer dazu gebracht, sich eine Konsole zuzulegen. Und die meisten entschieden sich für die PS5, da sich PlayStation die Marketingrechte gesichert hatte“, ergänzte Elliont.

„Es muss angemerkt werden, dass PlayStation genau dasselbe mit GTA 6 erreichen möchte. Natürlich will auch Take-Two so viele Exemplare wie möglich verkaufen. Und das gelingt am besten über die größere installierte Basis der PS5. Deshalb denke ich, dass PlayStation die Rechte bekommen wird“, merkte der Analyst abschließend an.

„GTA 6“ erscheint im Herbst 2025 für die PS5 und die Xbox Series X/S.

