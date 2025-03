Forza Horizon 5: PS5-Version setzt zwingend ein Microsoft-Konto voraus

Im vergangenen Jahr zog Sony den Ärger der Spieler auf sich, nachdem für die PC-Version von „Helldivers 2“ ein PlayStation-Network-Account benötigt wurde. Es hagelte schlechte Bewertungen und die PSN-Pflicht auf Steam wurde zu einem regelrechten PR-Desaster. Doch letztendlich gab Sony dem massiven Druck nach und hob die Pflicht auf.

Für andere PC-Portierungen, wie etwa bei „God of War Ragnarök“ oder „Until Dawn“ beharrte der PlayStation-Hersteller jedoch auf die verpflichtende Verknüpfung zwischen Steam- und PSN-Account. Und auch Microsoft verfolgt eine ähnliche Strategie: Nach der PS5-Umsetzung von „Sea of Thieves“, die bereits ein Microsoft-Konto erforderte, wird dies auch bei der kommenden PS5-Version von „Forza Horizon 5“ der Fall sein.

Verknüpfung von Microsoft- und PSN-Konto verpflichtend

So wurde jetzt ein FAQ-Artikel auf der Webseite des Rennspiels veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass ein Microsoft-Konto zwingend benötigt wird, um „Forza Horizon 5“ spielen zu können. Dazu heißt es: „Zusätzlich zu einem PSN-Konto müssen Sie ein Microsoft-Konto verknüpfen, um Forza Horizon 5 auf der PS5 zu spielen. Dieser Vorgang beginnt beim ersten Start des Spiels auf Ihrer Konsole.“

Zudem gilt es zu beachten, dass die Verknüpfung von Microsoft- und PSN-Konten spiel-spezifisch ist und somit „Titel für Titel“ durchgeführt werden muss. Selbst wenn Spieler beispielsweise bereits „Sea of Thieves“ auf der PS5 gespielt und ihr Microsoft-Konto verbunden haben, ist eine erneute Verknüpfung für „Forza Horizon 5“ erforderlich.

Außerdem ist die Verknüpfung eines Microsoft-Kontos mit einem PSN-Account dauerhaft. Zwar haben Spieler „die Möglichkeit, die Verknüpfung des Microsoft-Kontos mit diesem PSN-Konto für Forza Horizon 5 aufzuheben, sind jedoch darauf beschränkt, es nur mit dem spezifischen und ursprünglich verknüpften Microsoft-Konto erneut zu verknüpfen.“

Spieler sorgen sich um langfristige Verfügbarkeit

Die Spieler äußern in den sozialen Medien bereits deutliche Kritik an der Entscheidung, ein Microsoft-Konto für „Forza Horizon 5“ auf der PS5 zu verlangen. Obwohl Microsofts Absicht, die Account-Verknüpfung auszuweiten, erwartet wurde, sorgen sich die Fans nun verstärkt um die langfristige Verfügbarkeit des Spiels. Die Befürchtung: Sollte die Kontoverknüpfung in Zukunft nicht mehr möglich sein, wäre der Titel unspielbar.

Bereits die Entscheidung, „Forza Horizon 5“ ausschließlich als digitale Version für die PS5 zu veröffentlichen, hatte für Unmut gesorgt.

Die Vorfreude auf die PS5-Version von „Forza Horizon 5“ scheint dennoch groß zu sein: Bereits kurze Zeit nach dem Vorbestellungsstart ist es dem Open-World-Rennspiel gelungen, sich nahezu weltweit an die Spitze der Preorder-Charts zu setzen. Erscheinen wird „Forza Horizon 5“ für die PS5 am 29. April 2025. Käufer der Premium Edition können bereits vier Tage früher loslegen.

