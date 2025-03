God of War Remaster: Ankündigung zum Jubiläum? Sony Santa Monica hat schlechte Nachrichten

Seit Monaten hält sich hartnäckig das Gerücht, Sony Santa Monica würde die ersten Spiele der „God of War“-Reihe für die aktuellen Konsolen neu auflegen. Zuletzt war es der bekannte Journalist und Insider Jeff Grubb, der die Hoffnungen der Fans weckte.

Er behauptete, die Ankündigung der Remaster-Versionen würde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Franchises erfolgen, das noch in diesem Monat stattfinden wird. Doch jetzt richteten sich die Entwickler persönlich mit einer Nachricht an die Fans. Demnach sollte man die Erwartungen wohl zurückschrauben.

Keine Ankündigung zum 20. Jubiläum geplant

Um das 20. Jubiläum der „God of War“-Reihe gebührend zu feiern, wird Sony Santa Monica am 22. März 2025 ein spezielles Panel in der Gallery Nucleus in Los Angeles veranstalten. Gemeinsam mit einer Reihe von Synchronsprechern aus sämtlichen Spielen wird man auf die letzten zwei Jahrzehnte zurückblicken. Außerdem wird es eine „exklusive Ausstellung mit Tribute-Kunst, Konzeptkunst und Erinnerungsstücken“ geben, um „das reiche Erbe dieser unglaublichen Serie“ hervorzuheben.

Doch eine Ankündigung zu den Spielen wird es auf der Feier nicht geben. In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) heißt es dazu: „Angesichts eines solch herausragenden Lineups und der großen Vorfreude auf das Jubiläum möchten wir klarstellen, dass für diese Veranstaltung keine Ankündigungen geplant sind.“

Nichtsdestotrotz lässt die Nachricht der Entwickler Raum für Spekulationen. Zwar scheint eine Enthüllung der Remastered Collection von „God of War“ auf dem Event vom Tisch zu sein, jedoch ist eine spätere Ankündigung – die womöglich auch einfach nur online erfolgen könnte – nicht völlig ausgeschlossen.

Was ist zur Remastered Collection von God of War bekannt?

Die Gerüchte um die Remastered Collection der klassischen „God of War“-Trilogie kamen erstmals Ende 2023 ins Rollen, nachdem der „Xbox Era“-Mitgründer und Insider Nick Baker davon berichtete. Im Laufe der Zeit wurden die Spekulationen von weiteren Journalisten und Branchenkennern angeheizt. Zuletzt war es der Leaker „Lunatic Ignus“, der die Neuauflagen wieder ins Gespräch brachte.

Demnach soll Sony Santa Monica zusammen mit den Entwicklern von Nixxes Software an der Spielesammlung arbeiten. Zudem sollen nicht nur die ersten drei Spiele der ursprünglichen Griechenland-Trilogie enthalten sein, sondern auch das Prequel „God of War: Ascension“ sowie die beiden PSP-Ableger „God of War: Chains of Olympus“ und „God of War: Ghost of Sparta“.

