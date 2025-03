Harry Potter: Diese Darsteller sollen zu McGonnagall und Snape in der HBO-Serie werden – Bericht

Das „Harry Potter“-Franchise gehört sowohl zu den beliebtesten als auch finanziell wertvollsten Marken der Welt. Neben den bekannten Büchern gab es unter anderem bereits mehrere Filme und auch Videospiele. Zuletzt wurde auch das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ im Februar 2023 veröffentlicht.

Seit einigen Jahren befindet sich zudem eine Serienadaption von „Harry Potter“ in Arbeit, die 2023 offiziell angekündigt wurde und eine getreue Adaption der originalen Buchreihe von J.K. Rowling darstellen soll. Während die Besetzung der Hauptrollen noch aussteht, verdichten sich jetzt die Hinweise, dass die Besetzung von zwei weiteren wichtigen Charakteren kurz bevorsteht.

Zwei Schauspieler kurz vor dem Vertragsabschluss

Wie das Magazin Deadline exklusiv berichtet, soll die Besetzung für die Rollen von Professor Minerva McGonagall und Professor Severus Snape feststehen. Demnach wird die britische Schauspielerin Janet McTeer, bekannt für ihre Oscar-nominierten Leistungen in „Tumbleweeds“ und „Albert Nobbs“ sowie ihre Rollen in den Netflix-Serien „Ozark“ und „Kaos“, in der „Harry Potter“-Serie als McGonagall auftreten.

Professor Severus Snape wird dem Deadline-Bericht zufolge von Paapa Essiedu verkörpert werden. Der ebenfalls aus England stammende Darsteller ist unter anderem aus Serien wie „Gangs of London“ oder „I May Destroy You“ bekannt, für die er auch für einen Emmy nominiert wurde. Zudem war Essiedu laut Berichten einer der ersten Schauspieler, die mit der „Harry Potter“-Serie in Verbindung gebracht wurden.

Somit werden McTeer und Essiedu dem bekannten Darsteller John Lithgow folgen, der in der kommenden TV-Show als Professor Albus Dumbledore zu sehen sein wird. Gegenüber Deadline wollte HBO die Neuverpflichtungen allerdings noch nicht bestätigen. „Wir wissen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben“, so der Sender.

Serienstart für Ende 2026/Anfang 2027 geplant

Die Serienadaption von „Harry Potter“ ist als groß angelegtes Projekt geplant und soll über ein Jahrzehnt lang laufen. Pro Staffel soll die Handlung eines Buches abgedeckt werden. Verantwortlich für die Serie ist Francesca Gardiner, die als Drehbuchautorin und Showrunnerin fungieren wird. Mark Mylod wird als Regisseur und ausführender Produzent agieren. Beide konnten sich vor allem durch die ausgezeichnete Drama-Serie „Succession“ einen Namen machen.

Gespannt sind die Fans natürlich, wer die Hauptrollen von Harry, Hermine und Ron übernehmen wird. Gerüchten zufolge sollen bereits 32.000 junge Schauspieler und Schauspielerinnen vorgesprochen haben. Der Beginn der Dreharbeiten ist für den diesjährigen Sommer in den Warner Bros Studios in Leavesden geplant. Dort sind auch die Filme entstanden.

Die ersten Episoden der „Harry Potter“-Serie sollen schließlich Ende 2026 oder Anfang 2027 ihre Premiere feiern.

Weitere Meldungen zu Harry Potter.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren