It Takes Two & A Way Out: Neuer Höchststand – Split Fiction beflügelt die Verkäufe von Hazelights Koop-Klassikern

It Takes Two & A Way Out:

Das kürzlich erschienene „Split Fiction“ hat die Verkaufszahlen der Hazelight-Klassiker „A Way Out“ und „It Takes Two“ deutlich angekurbelt. So konnten beide Koop-Titel im Vergleich zu den vorherigen Zahlen einen deutlichen Anstieg verzeichnen.

In der vergangenen Woche wurde mit „Split Fiction“ das neueste Werk der Koop-Spezialisten von Hazelight veröffentlicht. Dabei konnte das Action-Abenteuer nicht nur herausragende Test-Wertungen einheimsen und zum bislang bestbewerteten Spiel des Jahres avancieren, sondern auch einen 13-jährigen Trend für Publisher EA beenden.

Zudem scheint „Split Fiction“ auch einen positiven Einfluss auf die beiden bisherigen Titel der Entwickler genommen zu haben. So konnten die Verkaufszahlen von „A Way Out“ und „It Takes Two“ im Vergleich zu den zuletzt bekannten Zahlen ein beachtliches Wachstum verzeichnen.

Verkaufszahlen von It Takes Two & A Way Out mit deutlichem Zuwachs

Offenbar war die Vorfreude auf „Split Fiction“ so groß, dass sich viele Spieler dazu entschlossen haben, die beiden ersten Koop-Abenteuer von Hazelight noch einmal nachzuholen. So konnte sich „It Takes Two“, das 2021 auch zum Spiel des Jahres gewählt wurde, mittlerweile mehr als 23 Millionen Mal verkaufen. „A Way Out“, das Erstlingswerk des Studios aus dem Jahr 2018, kommt inzwischen auf 11 Millionen verkaufte Exemplare.

Verkündet wurden die aktuellen Verkaufszahlen von Hazelight-Oberhaupt Josef Fares in einem Interview mit der Washington Post. Zuletzt stand „It Takes Two“ im Oktober des vergangenen Jahres noch bei 20 Millionen verkauften Einheiten, während „A Way Out“ im letzten Juni die Marke von 9 Millionen knacken konnte. Somit scheinen beide Titel nochmals deutlich vom Hype um „Split Fiction“ profitiert zu haben.

Split Fiction verdoppelt zum Start die Spielerzahlen von It Takes Two

Und wie steht es um „Split Fiction“? Zum neuesten Spiel von Entwickler Hazelight liegen bislang noch keine offiziellen Verkaufszahlen vor, doch der Start scheint in jedem Fall äußerst erfolgreich verlaufen zu sein. Das deuteten zumindest die Spielerzahlen auf Steam an: Kurz nach Veröffentlichung tummelten sich bereits über 197.000 Spieler im neuen Koop-Abenteuer – doppelt so viele wie zum Start von „It Takes Two“.

Seit dem 6. März 2025 können Spieler auf der PS5, Xbox Series X/S und dem PC in die fantasievollen Welten von „Split Fiction“ eintauchen. Das neueste Werk von Hazelight entführt die Spieler in die Abenteuer der Schriftstellerinnen Mio und Zoe, deren Geschichten zum Leben erweckt werden. Wie gewohnt ermöglicht der Freunde-Pass, dass ein zweiter Spieler kostenlos am Koop-Spaß teilnehmen kann.

Weitere Meldungen zu A Way Out, It Takes Two.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren