Project U: Leak enthüllt Intro-Sequenz eines fast vergessenen Ubisoft-Spiels 

Im September 2022 kündigte Ubisoft „Project U“ an, das intern als „Pathfinder“ bezeichnet wird und laut eigenen Angaben ein „revolutionärer neuer Typ eines sitzungsbasierten kooperativen Shooters“ werden soll.

In den letzten Jahren gab es allerdings kaum Neuigkeiten zum ambitionierten Projekt und es tauchten sogar Meldungen auf, dass die Entwicklung bereits gestoppt wurde. Doch Ubisoft hat „Project U“ noch nicht aufgegeben und jetzt ist durch einen Leak offenbar auch die Intro-Sequenz des Spiels aufgetaucht.

Intro von Project U geleakt

Enthüllt wurde die Eröffnungsszene von „Project U“ durch den bekannten Leaker Shaun Weber (via Insider Gaming), der sie auf YouTube hochgeladen hat. Aktuell ist das Video noch verfügbar, es ist jedoch davon auszugehen, dass es aufgrund von Lizenzbeschränkungen bald gesperrt wird. Der Videobeschreibung zufolge hält Ubisoft „noch immer an diesem Spiel fest“. Zudem soll es schon „bald mehr“ geben.

Zusätzlich weist der Insider darauf hin, dass die Entwicklung von „Project U“ zeitweise „auf Eis“ lag, bevor sie kürzlich wieder aufgenommen wurde. Diese Information deckt sich mit Berichten des Journalisten Tom Henderson, der bereits im November letzten Jahres von einer grundlegenden Überarbeitung des Helden-Shooters sprach. Insbesondere der Wiederspielwert soll die Entwickler vor große Herausforderungen gestellt haben.

Zukunft von Project U bleibt ungewiss

Wie es in Zukunft für „Project U“ weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Ubisoft strebt an, mit diesem Titel in Konkurrenz zu erfolgreichen Spielen wie „Marvel Rivals“ und „Overwatch“ zu treten. Zum Gameplay ist bislang aber nur bekannt, dass die Spieler in Viererteams gegen mechanische Gegner kämpfen, die die Erde bedrohen. Vor allem das Teamwork soll in dem PvPvE-Shooter eine wichtige Rolle spielen.

Aus diesem Grund wird auch vermutet, dass das „U“ in „Project“ U für „Unite“ steht, was „Vereinen“ bedeutet. Auch der Creative Director sagte bereits, dass „sich schnell herausstellen wird, dass die Zusammenarbeit mit anderen Spielern unerlässlich ist, um in diesem Spiel zu gewinnen.“

Weitere Neuigkeiten rund um Ubisoft:

Auch Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat kürzlich bekräftigt, dass das Unternehmen weiterhin auf Live-Service-Spiele setzen wird, was auch „Project U“ betreffen würde. Allerdings musste Ubisoft in jüngster Zeit im Bereich der Multiplayer-Titel Rückschläge hinnehmen. So wurde das Ende von „XDefiant“, das nach seiner Veröffentlichung im letzten Jahr zunächst viele Spieler begeistern konnte, bereits für Juni 2025 bestätigt.

