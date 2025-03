Resident Evil: Neuer Kinofilm zur legendären Horrorspielreihe erhält Starttermin

Erst Ende Januar 2025 hat uns die Meldung erreicht, dass sich ein neuer Kinofilm zu Capcoms ikonischem „Resident Evil“-Franchise in Arbeit befindet. Inzwischen hat das Projekt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Wie das Branchenmagazin Deadline in einem Exklusivbericht vermeldet, hat der kommende Horrorfilm mittlerweile von Sony Pictures einen Starttermin erhalten. Der neue „RE“-Kinofilm möchte euch ab Herbst 2026 das Fürchten lehren.

Genauer ab dem 18. September 2026 – zumindest in den USA. Ein deutscher Kinostart ist nämlich noch nicht offiziell bekannt. Da neue Filme hierzulande in der Regel donnerstags anlaufen, könnte der nächste „Resident Evil“-Film bereits am 17. September 2026 in Deutschland starten. Darüber hinaus haben sich weitere Meldungen rund um das inzwischen zweite filmische Reboot der legendären Survival-Horror-Spielereihe bewahrheitet, etwa zu den Verantwortlichen.

Sony und Constantin Film verpflichten Barbarian-Regisseur

Nachdem es zuletzt hieß, es sei geradezu ein Bieterkrieg um den Kinofilm ausgebrochen, herrscht nun Gewissheit: Sony hat sich gegen Warner Bros. und Netflix durchgesetzt und treibt die Arbeiten am Projekt zusammen mit Rechteinhaber Constantin Film weiter voran. Auf dem Regiestuhl wird wie erwartet Zach Cregger sitzen, der mit seinem Werk „Barbarian“ bereits Erfahrungen im Horrorgenre sammeln und Kritiker wie Fans damit überzeugen konnte.

Cregger ist des Weiterem am Drehbuch des kommenden „Resident Evil“-Kinofilms beteiligt. Dieses schreibt er zusammen mit Shay Hatten („John Wick: Kapitel 3 & Kapitel 4“). Details zur Handlung des filmischen „RE“-Reboots sind gegenwärtig allerdings noch Mangelware. Ausgehend von älteren Berichten soll der Film zu den Horrorwurzeln der Games-Vorlage zurückkehren.

Das deutsche Filmunternehmen Constantin Film wird das Projekt produzieren und mitfinanzieren. Vertigo Entertainment („Five Nights at Freddy’s“) und PlayStation Productions („The Last of Us“) sind ebenfalls als Produzenten beteiligt. Am vergangenen Freitag erzählte Zach Cregger gegenüber Deadline euphorisch: „Ich bin seit Jahrzehnten ein begeisterter Fan dieser Spiele, und es ist mir eine große Ehre, diesen fantastischen Titel zum Leben zu erwecken“.

Sanford Panitch, Präsident der Sony Pictures Motion Picture Group, gab seinerseits anschließend zum neuen „Resident Evil“-Film gegenüber Deadline an: „Zach ist einer der talentiertesten und aufregendsten neuen Regisseure, die seit vielen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind. Sein brillanter Ansatz, dieses legendäre Sony-Franchise neu zu starten und aufzufrischen, macht dies sofort zu einer unserer wichtigsten Veröffentlichungen im Jahr 2026.“

Der nächste „Resident Evil“-Film startet am 18. September 2026 in den US-amerikanischen Kinos. Ein deutscher Kinostart ist noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf einen „Resident Evil“-Film von Zach Cregger?

Weitere Meldungen zu Resident Evil.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren