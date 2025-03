Switch 2: Spiele für neue Nintendo-Konsole könnten laut Insider teurer werden

Mitte Januar ließ Nintendo die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und enthüllten die Switch 2. Allerdings präsentierte das japanische Unternehmen lediglich ein kurzes Teaser-Video und gewährte so einen Blick auf das neue Design. Handfeste Details behielt man aber nach wie vor für sich.

Aus diesem Grund halten die Spekulationen um die Switch 2 auch weiterhin an – vor allem mit Blick auf den möglichen Verkaufspreis. Während Analysten im Vergleich zum Vorgänger bereits einen höheren Preis prognostizieren, könnten möglicherweise auch die Spiele für die neue Konsole teurer werden. Das deutet jetzt zumindest eine bekannte Insider-Quelle an.

Steigt der Preis für Switch-2-Spiele?

Wie die Kollegen von GameRant berichten, handelt es sich bei der besagten Quelle um „Centro LEAKS“, die vor allem innerhalb der Nintendo-Community bekannt ist und als zuverlässig gilt. In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wies man jetzt darauf hin, dass Nintendo damit begonnen hat, die Preise für Switch-Spiele in Südamerika zu erhöhen. Im Anschluss wurde angegeben, dass die Titel für die Switch 2 sogar noch teurer werden könnten.

Demnach sollen die Switch-2-Spiele zukünftig mit 70 US-Dollar zu Buche schlagen. Damit würde das japanische Unternehmen sein Preisniveau an die Konkurrenz von Sony und Microsoft anpassen. Triple-A-Titel für die PS5 und Xbox Series X/S haben bereits seit Längerem eine unverbindliche Preisempfehlung von 70 US-Dollar – hierzulande werden 79,99 Euro fällig.

Bislang bot Nintendo die Spiele für die Switch vergleichsweise günstig und zu familienfreundlichen Preise an. 2023 war „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ der erste und bislang auch einzige Titel, für den das Preisschild auf 70 Dollar angehoben wurde. Aufgrund steigender Entwicklungskosten scheint eine permanente Preiserhöhung jedoch durchaus realistisch zu sein.

Ausführliche Präsentation der Switch 2 im April

Die nächsten Informationen zur Switch 2 und vermutlich auch zu den ersten Spielen wird es im kommenden Monat geben. So wird Nintendo am 2. April eine ausführliche Direct-Präsentation abhalten, auf der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der finale Release-Termin und der Verkaufspreis der Konsole bekannt gegeben werden.

Währenddessen kursierten zuletzt vereinzelte Gerüchte, dass die Spielepreise für die PS5 und Xbox Series X/S in diesem Jahr mit dem Release von „GTA 6“ auf bis zu 100 US-Dollar ansteigen könnten. Falls diese Erhöhung Realität werden sollte, würden die Switch-2-Spiele mit einem angestrebten Preis von 70 US-Dollar pro Spiel auch weiterhin das günstigere Angebot darstellen. Ein Teil der Analysten ist jedoch der Meinung, dass eine Preiserhöhung der Branche schaden würde.

