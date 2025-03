Blades of Fire:  Kampfsystem und Waffenherstellung - Gameplay und Infos zum MercurySteam-Spiel

Blades of Fire:

Das Action-Adventure "Blades of Fire" von MercurySteam bietet actionreiches Gameplay und setzt auf ein besonderes Schmiede-System. Neue Videos gewähren detaillierte Einblicke in das Kampfsystem und die Mechaniken der Waffenherstellung.

Entwickelt vom spanischen Studio MercurySteam, das durch Titel wie „Castlevania: Lords of Shadow“ und „Metroid Dread“ Bekanntheit erlangt hat, setzt „Blades of Fire“ auf ein taktisches Kampfsystem und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Waffen. Neue Gameplay-Videos gewähren tiefere Einblicke in die Spielmechaniken.

„Blades of Fire“ versetzt Spieler in die Rolle von Aran de Lira, dem Erstgeborenen von King’s Ward. Aufgrund eines Fluchs der bösen Königin Nerea, der alle Stahlwaffen in Stein verwandelte, ist Aran der Einzige, der noch Waffen schmieden kann. Diese Fähigkeit ist essenziell, um sich gegen die Armee der Königin zu behaupten. Ihm zur Seite steht der Gelehrte Adso, der als Chronist dient und strategische Hinweise im Kampf gibt.

Ein tiefgehendes Schmiede-System

Ein zentrales Element von „Blades of Fire“ ist das Schmieden eigener Waffen. Anstatt sich auf klassische Rollenspiel-Mechaniken wie Level und Attributsteigerungen zu verlassen, müssen Spieler gezielt Waffen für unterschiedliche Kampfsituationen anfertigen.

Zur Verfügung stehen sieben Waffengattungen mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. Die Wahl des Materials, der Klingenform und weiterer Eigenschaften beeinflusst direkt die Leistung der Waffe. Beispielsweise kann die Länge einer Klinge den verursachten Schaden verändern, während die Stahlsorte deren Haltbarkeit und Schnittfähigkeit bestimmt.

Rund 14 verschiedene Statistiken zeigen an, wie effektiv eine solche Waffe beim Blocken und Parieren ist, wobei auch ihre Ausdauer, ihr Gewicht und ihr Hieb- und Stichschaden sichtbar sind.

Die Herstellung erfordert nicht nur strategische Entscheidungen, sondern auch handwerkliches Geschick. Beim Schmiedeprozess müssen die Spieler die Form der Waffe durch gezielte Hammerschläge anpassen, wobei ein Balanceakt zwischen Effizienz und Materialverlust notwendig ist. Jede fertige Waffe erhält eine Sternebewertung, die angibt, wie oft sie repariert werden kann, bevor sie unbrauchbar wird.

Taktisches Kampfsystem mit gezielten Angriffen

Im neuen Werk von MercurySteam wird nicht nur geschmiedet: Das Kampfsystem von „Blades of Fire“ setzt auf taktische Tiefe. Spieler können gezielt bestimmte Körperbereiche von Gegnern attackieren, um deren Rüstung gezielt zu durchdringen. Unterschiedliche Waffengattungen sind dabei effektiver gegen bestimmte Feindtypen. Neben Hieb- und Stichwaffen kommen auch stumpfe Waffen zum Einsatz, um beispielsweise harte Panzerungen zu zerstören.

Insgesamt gibt es in „Blades of Fire“ mehr als 50 Feindtypen, die über eigene Angriffsmuster, Waffen und Verteidigungsstrategien verfügen. Darunter befinden sich orkähnliche Soldaten der Königin, Wasserelementare und riesige Trolle. Neben den Kämpfen spielen auch Erkundung und Rätsellösungen eine Rolle. Der Spielverlauf verspricht eine ausgedehnte Kampagne mit einer Spielzeit von 60 bis 80 Stunden.

Weitere Meldungen auf PLAY3.DE:

„Blades of Fire“ erscheint am 22. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die PC-Version wird exklusiv über den Epic Games Store verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Blades of Fire.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren