Borderlands 4: Gearbox-CEO wettert gegen den Fan-Hass und fordert Unterstützung für die Entwickler

Aktuell werkelt Gearbox Software fleißig an „Borderlands 4“. Der Loot-Shooter feierte im Zuge der Game Awards 2024 seine Trailer-Premiere und Anfang Februar wurde auch das erste Gameplay zum neuesten Teil der beliebten Reihe präsentiert.

Doch innerhalb der Community herrscht derzeit eine ziemlich negative Stimmung um das Spiel. Ein Teil der Fans ist der Meinung, dass „Borderlands 4“ sich nicht ausreichend vom Vorgänger unterscheiden würde. Und bereits „Borderlands 3“ reichte aus Sicht der Spieler nicht an den Charme und die Energie der ersten beiden Teile heran. Das rief jetzt auch Gearbox-Chef Randy Pitchford auf den Plan.

„Wollt ihr das beste Borderlands? Feuert uns an und jubelt uns zu.“

Die Aufregung um „Borderlands 4“ (via MP1st) eskalierte, als Pitchford beschloss, einen der Kritiker in den sozialen Medien zu blockieren. Daraufhin wurde der CEO auf X und Reddit angegriffen und sogar ein Mitarbeiter von Entwickler Midwest Games zeigte sich empört darüber, dass Gearbox nicht die Meinung und Kritik der „Borderlands“-Fans respektieren würde. Das war der Punkt, an dem Pitchford die Hutschnur platzte.

„Ich habe keine Kritik gesehen. Ich habe nur beschissene Negativität gesehen, die demotivierend war“, schrieb Pitchford in einem X-Beitrag. „Wollt ihr das beste Borderlands? Feuert uns an und jubelt uns zu. Wenn ihr die Leidenschaft der Entwickler für selbstverständlich haltet, werden wir alle den Preis dafür zahlen.“

Weiter heißt es: „Ich liebe Kritik und Gott sei Dank, daran hat es mir nie gemangelt. Versucht nicht, mich in Bezug auf seinen Post (des blockierten Fans) zu manipulieren. Es war keine Kritik. Es war Pessimismus. Es ist giftig für Leute, die sich für eure Unterhaltung kaputt machen, also f**** euch mit dem Mist.“

Das ehrgeizigste Projekt in der Geschichte von Gearbox Software

Trotz der laut werdenden Fan-Kritik gibt es aber auch genügend Spieler, die sich auf die Veröffentlichung von „Borderlands 4“ freuen. Schließlich handelt es sich bei dem kommenden Loot-Shooter um das bislang ambitionierteste Projekt von Entwickler Gearbox Software. „Borderlands 4 ist unser bisher ehrgeizigstes Spiel und bietet mehr Loot und Schießereien als je zuvor“, heißt es seitens der Macher.

So können sich die Spieler unter anderem auf Milliarden von Waffen und Zubehör freuen, während eine freie und offene Spielwelt geboten wird. Auch wenn es sich um keine Open-World handeln wird, kann alles, was die Spieler sehen, auch erreicht werden – ohne Ladezeit. Und auch der beliebte Splitscreen-Koop wird in „Borderlands 4“ wieder mit von der Partie sein.

Erscheinen wird „Borderlands 4“ am 23. September 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC.

