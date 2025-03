Monster Hunter Wilds: Eine Woche nach Release – was sagen die Spieler?

Seit dem 28. Februar 2025 können sich die Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC durch die Verbotenen Lande in „Monster Hunter Wilds“ schlagen. Es gibt viel zu tun: Nach der Kampagne, die allein schon einige Stunden in Anspruch nimmt, erklimmen die Nutzer die Jägerränge, stellen neue Ausrüstung her und farmen seltene Items.

Doch was halten Neulinge und Veteranen von dem neuesten Teil der beliebten „Monster Hunter“-Reihe? Was gefällt den Spielern besonders an „Monster Hunter Wilds“ und auf welche Aspekte hätten sie am liebsten verzichtet?

Das sagen die Spieler nach der ersten Woche

Auf Steam stehen die Spieler „Monster Hunter Wilds“ äußerst gespalten gegenüber. Capcoms neuester Titel erreicht derzeit mit 61 Prozent positiven Bewertungen gerade einmal die Einschätzung „ausgeglichen“ [Stand: 9. März 2025, 13 Uhr]. Dabei loben die Nutzer die Grafik, die detailreichen Biome sowie die Verbesserungen der Waffen.

Dem Spielglück sollen auf der Plattform jedoch technische sowie grafische Probleme im Wege stehen. Auch die komplizierte Art, wie der Multiplayer funktioniert, wird von einigen Spielern kritisiert.

Auch auf Reddit teilen die Nutzer ihre Meinung zu „Monster Hunter Wilds“ mit. Besonders beliebt scheint bei den Spielern die Feldexpertin Alma zu sein. Diese soll eine deutliche Verbesserung zu der Wildtierexpertin aus „Monster Hunter World“ darstellen, geben zumindest einige Spieler im Subreddit zu „Monster Hunter Wilds“ an.

Weiter werden der Gameplay-Loop, der Kampf an sich und die vielen unterschiedlichen Monster gelobt. Auch die Story kommt bei einigen Spielern gut an. Andere kritisieren jedoch Stellen in der Kampagne, an der die eigene Spielfigur „an die Hand genommen wird“ und sich nur langsam fortbewegen kann. Diese würden zu lange dauern und kaum etwas zu der Geschichte beitragen, so die Nutzer.

Open World überflüssig?

Einige Diskussionen gibt es auch zu der neuen offenen Spielwelt von „Monster Hunter Wilds“. Diese Umstellung sei im Grunde „sinnlos“, wenn es sowieso einen langen Korridor geben würde, der die verschiedenen Biome verbindet.

„Mir ist beim Spielen klargeworden, dass es zwischen dieser Map und [Monster Hunter] World im Grunde keinen Unterschied gibt, was die Offenheit angeht“, schrieb der Spieler „dragon-mom“. Wie der Nutzer weiter angab, würde es in „Monster Hunter Wilds“ zudem weniger Gründe geben, die Map zu erforschen, als noch in „World“.

Der Nutzer „TheDomFlow“ schrieb in seinem Beitrag, dass er die Vision der Open World nicht sehe. In „Monster Hunter Wilds“ gebe es vieles, was sich in der offenen Spielwelt nicht richtig anfühlen würde. So wären viele Systeme gestrafft worden, um in die Welt zu passen. Gleichzeitig scheine das Spiel aber gar nicht zu wollen, dass man es als Open World spiele.

Der Meinung schließen sich einige Nutzer an. Ein Spieler antwortete, dass es in dem Game eine deutliche tonale Dissonanz gebe, die frustrierend sei. Der Nutzer mutmaßt, dass die Entwickler keine klare Vorstellung davon hatten, was dieses Spiel ist oder wie es genau gespielt werden soll.

Was sind eure Erfahrungen mit „Monster Hunter Wilds“ und welche Features gefallen euch am besten? Stimmt ihr der Kritik zu oder gibt es ganz andere Punkte, die euch an dem Action-Spiel stören? Schreibt es uns in die Kommentare!

Quelle: Steam, Reddit*1, Reddit*2, Reddit*3, Reddit*4

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren