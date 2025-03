Nintendo Switch 2: FCC-Dokumente verraten neue Details zu technischen Upgrades

In diesem Jahr wird Nintendo die neue Switch 2 in den Handel bringen, nachdem die Hybridkonsole erstmals Mitte Januar präsentiert wurde. Allerdings veröffentlichte das japanische Unternehmen nur ein kurzes Teaser-Video und gewährte so einen ersten Blick auf das leicht überarbeitete Design.

Was die technischen Details angeht, tappen die Fans nach wie vor im Dunkeln. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Switch 2 im Vergleich zum Vorgänger deutlich leistungsfähiger sein wird. Wenigstens ein paar Informationen zu den technischen Upgrades gehen jetzt aus einem Dokument der US-amerikanischen FCC-Behörde (via TheVerge) hervor.

NFC, Wi-Fi 6 und stärkeres Netzteil für die Dockingstation

Wenig überraschend wird auch die Switch 2 in ihrem rechten Joy-Con-Controller über einen NFC-Leser verfügen. Dadurch stellt Nintendo sicher, dass die bekannten Amiibo-Figuren auch in Zukunft weiterhin unterstützt werden. Außerdem wird es möglich sein, die Konsole über beide USB-C-Ports aufzuladen – über den unteren oder den neuen, oberen Anschluss. Dadurch kann die Switch 2 auch während der Nutzung Tabletop-Modus geladen werden.

Darüber hinaus wird die Switch 2 auch von einer schnelleren Internetverbindung profitieren können: Während die Vorgängerkonsole lediglich Wi-Fi 5 (802.11ac) unterstützte, wird das neue System auch auf Wi-Fi-6-Netzwerke (802.11ax) zugreifen können.

Der interessanteste Punkt aus den Unterlagen betrifft das Netzteil der Switch 2. Während ein 15-V-Netzteil erwähnt wird, was dem der ersten Switch entspricht, wird auch ein weiteres Netzteil mit bis zu 20 Volt genannt. Leaks hatten bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass die Dockingstation der Switch 2 ein stärkeres Netzteil benötigt, was vermuten lässt, dass die Konsole im TV-Modus womöglich mehr Hardware-Leistung nutzen könnte.

Detaillierte Präsentation der Switch 2 Anfang April

Klarheit über die genauen Spezifikationen der Switch 2 wird es am 2. April 2025 geben. An diesem Tag wird Nintendo die kommende Konsole im Rahmen eines Direct-Events ausführlich vorstellen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden die ersten Spiele gezeigt und auch der Release-Termin sowie der Verkaufspreis dürften genannt werden.

Analysten gehen zwar davon aus, dass die Switch 2 teurer wird als ihr Vorgänger, doch Nintendo hat bereits bestätigt, dass man an der typischen „Erschwinglichkeit der Hardware“ festhalten wird, die Kunden von Nintendo-Produkten erwarten würden. Mit einem Launch der Konsole sei zudem noch vor dem Ende des diesjährigen Sommers zu rechnen. Das behauptete zuletzt auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren