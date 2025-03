PS5 & PS4: Neuerscheinungen der Woche vom 10. bis 16. März 2025

In der Woche vom 10. bis 16. März 2025 erscheinen mehrere neue Titel für PS5 und PS4. Dazu gehören unter anderem „WWE 2K25", „Dungeons of Hinterberg" und „Wanderstop".

Die kommende Woche hält für PlayStation-Spieler eine Reihe Veröffentlichungen bereit. Während die ganz großen Blockbuster weiter auf sich warten lassen, ist sowohl für Sport- als auch Indie-Fans etwas dabei.

Mit „WWE 2K25“, das in dieser Woche schon als Early-Access-Version an den Start ging, bringt 2K Games einige Neuerungen in die Wrestling-Reihe. Neben erweiterten Spielmodi bietet der Titel laut Hersteller mit über 300 spielbaren Charakteren das bislang größte Roster der Seriengeschichte. Der Fokus liegt auf dem „2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty“, das die Geschichte der berühmten Anoa’i-Wrestling-Dynastie nacherzählt. Moderiert wird dieser Modus von Paul Heyman.

Ein weiteres neues Feature ist „The Island“, ein Open-World-Modus, der exklusiv für PS5 und Xbox Series X/S verfügbar ist. Spieler können dort Quests absolvieren und sich Herausforderungen stellen, um sich innerhalb der „Bloodline“ zu behaupten. Das Spiel bietet zudem eine überarbeitete Steuerung sowie Gameplay-Optimierungen für ein authentischeres Wrestling-Erlebnis.

Zu den spielbaren Charakteren von „WWE 2K25“ gehören aktuelle WWE-Superstars wie John Cena, Rhea Ripley und CM Punk, aber auch Legenden wie The Rock, Yokozuna und Trish Stratus. Die verschiedenen Editionen des Spiels enthalten exklusive Inhalte und Boni.

Dungeons of Hinterberg: Action und Rätsel in den Alpen

„Dungeons of Hinterberg“ spielt in den österreichischen Alpen und kombiniert Action-Gameplay mit Rätsel-Elementen. Spieler übernehmen die Rolle von Luisa, einer angehenden Rechtsgehilfin, die nach einem Burnout in das idyllische Hinterberg reist. Dort erkundet sie Dungeons, kämpft gegen Monster und löst Rätsel.

Das Spiel bietet verschiedene Umgebungen, darunter Gletscher, Berggipfel und dichte Wälder. Die Kämpfe setzen auf einen Mix aus Schwertkampf und magischen Fähigkeiten. Zu den besonderen Mechaniken gehören Windböen, die Gegner zurückdrängen, sowie Zauber, mit denen Feinde eingefroren werden können.

Neben den Erkundungs- und Kampfmechaniken gibt es in „Dungeons of Hinterberg“ einen sozialen Aspekt: Spieler können sich mit Dorfbewohnern anfreunden, neue Fähigkeiten erlernen oder einfach die Atmosphäre genießen. Die Verbindung zwischen Abenteuern und sozialem Leben soll eine abwechslungsreiche Spielerfahrung bieten.

Wanderstop: Ein Teehaus als Zentrum der Veränderung

„Wanderstop“ ist ein erzählerisches Abenteuer, das sich um die Hauptfigur Alta dreht – eine ehemalige Kriegerin, die widerwillig einen Teeladen in einem magischen Wald betreibt. Die Geschichte dreht sich um persönliche Veränderung und das Akzeptieren neuer Lebenswege.

Das Gameplay basiert auf dem Ritual des Tee-Brauens. Spieler sammeln Zutaten, verarbeiten sie mit einer speziellen Maschine und servieren den Tee den Gästen des Ladens. Neben den Dialogen mit den Besuchern können sie den Laden dekorieren oder sich einfach eine Pause gönnen.

Das Spiel stammt von Ivy Road, einem Studio mit erfahrenen Entwicklern, darunter Davey Wreden („The Stanley Parable“), Karla Zimonja („Gone Home“) und Daniel „C418“ Rosenfeld („Minecraft“). Der Fokus liegt auf einer ruhigen, nachdenklichen Spielerfahrung.

Neuerscheinungen für PS4 und PS5 in der Übersicht

Die folgenden Spiele erscheinen in der Woche vom 10. bis 16. März 2025 für die PlayStation-Plattformen:

Dienstag, 11. März 2025

Beyond the Ice Palace 2 (PS5, PS4)

Centum (PS5, PS4)

Chornobyl Liquidators (PS5)

Wanderstop (PS5)

Mittwoch, 12. März 2025

Fate: Reawakened (PS5, PS4)

Metal Bringer (PS5)

The Phantom (PS5, PS4)

Donnerstag, 13. März 2025

Dungeons of Hinterberg (PS5, PS4)

Matcho (PS5)

Midnight Murder Club (PS5)

Moorhuhn Kart 4 (PS5, PS4)

Freitag, 14. März 2025

Hero’s Hour (PS5)

Police Shootout (PS5)

WWE 2K25 (PS5, PS4)

Hinweis: Die Disk-Version von „Beyond the Ice Palace 2“ erscheint am 13. März 2025 für PS5.

In der kommenden Woche wird es auch für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft wieder spannend. Die Ankündigungen der Neuzugänge für Extra und Premium erfolgen am Mittwoch. Die Essentials-Spiele für März wurden am vergangenen Dienstag freigeschaltet.

