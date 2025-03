Rise of the Ronin: PS5-Titel in Kürze für den PC – Droht die nächste technische Enttäuschung?

Rise of the Ronin:

In wenigen Tagen erscheint Team Ninjas Samurai-Abenteuer "Rise of the Ronin" für den PC. Wie sich diversen Berichten entnehmen lässt, kämpft die PC-Version derzeit noch mit unschönen Performance-Problemen, die den Spielspaß empfindlich trüben können.

Mit „Marvel’s Spider-Man 2“ erschien vor wenigen Wochen einer der besten Titel des Jahres 2023 für den PC. Lange sollte die Freude der PC-Spieler allerdings nicht halten, da das Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales zum Launch mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Die Kritikpunkte reichten von einer instabilen Performance über Darstellungsfehler bis hin zu Abstürzen. Mit „Rise of the Ronin“ steht die nächste PC-Umsetzung eines ehemaligen PS5-Exklusiv-Titels in den Startlöchern. Wie mehrere Magazine berichten, könnten wir es bei dem Titel aus dem Hause Team Ninja mit der nächsten technischen Enttäuschung zum Launch zu tun haben.

Denn auch wenn „Rise of the Ronin“ Gebrauch von PC-Features wie DLSS und FSR3 macht, sollten sich die Spieler auf dem PC zum Launch auf eine teilweise durchwachsene Performance einstellen.

Droht eine enttäuschende Performance?

Die Kollegen von Windows Central testeten die PC-Version von „Rise of the Ronin“ beispielsweise auf einem System, das mit einer AMD Ryzen 7 9800X3D und einer NVIDIA GeForce RTX 5090 ausgestattet ist. Zumindest in der Theorie unterstützt der Action-Titel zwar eine Darstellung in bis zu 120 Bildern die Sekunde. Kämpfte in der Praxis jedoch immer wieder mit einer schwankenden Framerate.

Windows Central weiter: „Wenn man einfach durch die Stadt Yokohama streift, erreicht man in der 4K-Auflösung, bei allen Einstellungen auf Maximum und aktivierter DLAA plus Frame Generation im Durchschnitt nur 64 Bilder pro Sekunde. Schlimmer noch. Es fühlt sich auch ziemlich ruckelig an. Laut FLAT (Frame Latency Analytics Tool) wurden über 14 Prozent der Frame-Zeit während des Benchmarks unter ruckelnden Bedingungen verbracht.“

„Das ist bei weitem die schlechteste Performance, die ich gesehen habe, seit ich diesen PC eingerichtet habe. Es ist auch nicht so, dass das Ganze mit einem optischen Spektakel einhergeht“, ergänzte der zuständige Redakteur. Neben der schwankenden Performance kritisierte er zudem die mitunter zu niedrig aufgelösten Texturen.

Technische Unzulänglichkeiten, die laut der Meinung des Redakteurs dazu führen dürften, dass vor allem die Nutzerreviews zum Release auf Steam durchwachsen ausfallen werden.

VICE berichten von technischen Problemen

In eine ähnliche Richtung bewegt sich ein Bericht von VICE. Hier verweist der Redakteur ebenfalls auf eine schwankende Framerate. Hinzukommen technische Probleme wie Texturen, die nicht korrekt geladen werden.

„Es dauerte eine Weile, bis ich endlich an einen Punkt kam, an dem mein PC mir Rise of the Ronin tatsächlich so erleben ließ, wie es sollte. Ich erfüllte die empfohlenen Spezifikationen, musste aber oft ins Grafikmenü, um Dinge zu optimieren“, heißt es in dem Artikel von VICE.

Zu seiner Erfahrung führte der Redakteur aus: „Wenn ich VSYNC auf einen bestimmten Parameter einstellte, lief mein Spiel mit halber Geschwindigkeit. Manchmal glich es eher einem Aquarell als einer detailgetreuen Darstellung der Bakumatsu-Ära.“

„Und meistens sah ich Framerate-Spitzen, die einen weniger guten Mann in den Wahnsinn treiben würden. Kombinierte man das mit einigen Texturen, die nicht geladen wurden, stand mir ein optisch leicht inkonsistentes Erlebnis bevor.“

„Rise of the Ronin“ erscheint am 11. März 2025 für den PC. Wie schnell Team Ninja und Koei Tecmo mit Updates, die die Performance auf dem PC optimieren, nachbessern, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren